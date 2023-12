USA: - GEMISCHT - Am US-Aktienmarkt war am Dienstag abwarten angesagt vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht für November, der am Freitag auf der Agenda steht. Die Ende Oktober begonnene Rally ist ins Stocken geraten: Während der Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 36 124,56 Punkte nachgab, reichte es für den technologielastigen Nasdaq 100 für ein leichtes Plus von 0,24 Prozent auf 15 877,71 Punkte. Im positiven internationalen Kontext deuten die Futures am Mittwoch an den US-Börsen auf moderate Kursgewinne hin.