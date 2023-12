bis 6.45 Uhr Uhr: - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gegen sofortige Streichung des Dieselprivilegs, Tagesspiegel - EVP-Chef Weber will Verbrenner-Aus kippen, Zeitungen der Mediengruppe Bayern - SPD-Chef Lars Klingbeil: Regierung hat zur Verunsicherung beigetragen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - FDP-Europawahlprogramm sieht deutliche Verkleinerung von EU-Kommission vor - Forderung nach EU-Parlament mit einem Sitz in Brüssel, Table.Media - Klimakonferenz als globale Übung zur Beendung einer Testphase, Gastbeitrag von Thomas Hohne-Sparborth, Leiter von Sustainability Research bei Lombard Odier IM, Börsen-Zeitung bis 5.00 Uhr: - Vor dem Start des SPD-Bundesparteitags haben die Jusos einen neuen Regierungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefordert, Rheinische Post - GDL-Chef Claus Weselsky hat den erneuten Streik der Lokomotivführer bei der Deutschen Bahn verteidigt, Rheinische Post - Vor dem Start des SPD-Bundesparteitags hat der frühere Parteichef und NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans einen Kurswechsel in der Haushaltspolitik und eine verständliche Kommunikation eingefordert, Rheinische Post - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält die Grenzkontrollen zur Senkung der Asylbewerberzahlen für ungeeignet, Rheinische Post - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Kontrollen an den deutschen Grenzen verlängern, Rheinische Post - Die Schuldenbremse des Grundgesetzes wird von einer grossen Mehrheit der Deutschen befürwortet, Bild - Städtebund wirft GDL wegen Bahnstreik Egoismus vor, Bild - Pflege-Arbeitgeber warnen Ampel vor Ende des Dienstwagenprivilegs, Bild bis 23.45 Uhr: - CDU-Fraktionsvize Mathias Middelberg kritisiert Haushaltsdebakel der Ampel, Interview, t-online - Einen Tag vor Beginn des SPD-Bundesparteitags haben vier Landesvorsitzende der Sozialdemokraten den Bundeskanzler und die Ampel-Koalition aufgefordert, trotz der schwierigen Haushaltslage des Bundes verstärkt in die wirtschaftliche Zukunft des Landes zu investieren, Welt - AfD-Chefin Alice Weidel kritisiert die Bundesregierung im Haushaltsstreit scharf und fordert den Rücktritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), t-online - L'Oreal will Produktion in Deutschland trotz Diskussionen über die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts ausbauen, HB - Bayer-Chef Bill Anderson will in den kommenden Jahren «deutlich an Dynamik» gewinnen, Gespräch, HB - «Wir sind nicht das am effizientesten aufgestellte Unternehmen», sagt der neue Douglas-Chef Sander van der Laan, Gespräch, FAZ

