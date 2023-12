DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd dürften am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt prägen. Damit würde sich die Tendenz der US-Börsen vom Vorabend fortsetzen. Dort war der Leitindex Dow Jones Industrial im späten Handel noch mit 1,3 Prozent ins Minus abgerutscht, nachdem er zuvor ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte. Leichte Konjunktursorgen hatten überwogen, nachdem die Anleger zuvor wochenlang die Aussicht auf sinkende Zinsen gefeiert hatten. Der Dax wurde am Morgen vom Broker IG 0,4 Prozent niedriger taxiert auf 16 665 Zähler. Damit dürfte sich die Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzen. In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer bei knapp über 17 000 Punkten ein Rekordhoch erreicht, seitdem war unterm Strich im Grunde Stagnation die Devise. Anleger dürfen sich indes noch immer über einen rund 20-prozentigen Anstieg des Dax im Börsenjahr 2023 freuen.