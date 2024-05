- US-Handelsstreit mit China: Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA), warnt vor EU-Reaktion, Redaktionsnetzwerk Deutschland - USA planen neue Waffenlieferung an Israel, CNN und WSJ - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat eine Reform der Schuldenbremse abgelehnt und bessere Investitionsbedingungen für Unternehmen gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Die SPD will härter gegen Vermieter vorgehen, die überzogene Mieten nehmen, Gespräch mit der Bundestagsabgeordnete und Mietexpertin Zanda Martens, Bild - Vanguard vor Ernennung von Salim Ramji zum Firmenchef, WSJ - Belgiens Notenbankchef Pierre Wunsch warnt vor überzogenen Erwartungen an die Zinswende, Gespräch, HB - Der Sachverständigenrat Wirtschaft rechnet nur mit einem leichten Wachstum in Deutschland, HB - "Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck muss den Ausbau der erneuerbaren Energien endlich mit der Nachfrage am Markt zusammenbringen und dafür die Überförderung über das EEG beenden", Gespräch mit dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Michael Kruse, FAZ - Elon Musks KI-Firma xAI in Verhandlungen mit US-Softwareriese Oracle zum Mieten von Rechenleistung, Volumen von 10 Milliarden US-Dollar im Gespräch, The Information - Sony überdenkt Gebot für Paramount Global - Gebot von Sony und Apollo für gesamtes Unternehmen wird unwahrscheinlicher, CNBC - Autobauer Porsche zahlt Erfolgsprämien an VfB Stuttgart, Business Insider - Finanzinvestor EQT will US-Zahlungsdienstleister Waystar im Juni zu einer Bewertung von rund 5 bis 6 Milliarden US-Dollar an die Börse bringen, WSJ

