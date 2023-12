ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Chinas haben am Montag nach tristen Konjunkturdaten nachgegeben. So rutschte die Wirtschaft des Landes im November weiter in die Deflation. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt knapp in der Gewinnzone, während sich der Hang-Seng-Index in Hongkong um 1,2 Prozent fiel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 erholte sich indes um 1,5 Prozent.