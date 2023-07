STIMMUNG - Nach den deutlichen Verlusten vom Vortag zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss ein zaghafter Stabilisierungsversuch ab. An dem insgesamt schwachen Start in das zweite Semester ändert dies aber nichts. Die Vorgaben aus Übersee liefern allerdings wenig Unterstützung. - SMI vorbörslich: +0,08% auf 10'995,12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,07% auf 33'922 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,82% auf 13'679 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,79% auf 32'514 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS ernennt 180 neue Manager in der Vermögensverwaltung - Clariant Q2: Umsatzrückgang auf 1,084 Mrd Fr. (VJ 1,301 Mrd) EBITDA 155-165 Mio Fr. erwartet (VJ 216 Mio) Neg. Sunliquid-EBITDA-Effekt leicht auf -11 Mio Fr verbessert 2023: EBITDA von 650 - 700 Mio Fr erwartet Erwarten neu Umsatz 4,55 bis 4,65 Mrd Fr. (bisher ca. 5 Mrd) Weitere Kostensenkungsmassnahmen initiiert Neu Restrukturierungskosten von 30 Mio Fr erw. (bisehr 15-25 Mio) prüft strategische Optionen für sunliquid - Update bis Ende 2023 vorbörsliche Indikation -6,8% - Sulzer H1: Bestellungseingang organisch +24,1% auf 1'992 Mio Fr 2023: Prognose Bestellungseingang neu +10 bis 14% organisch vorbörsliche Indikation +5,2% - Alpine Select erwartet für erstes Semester kons. Gewinn von 400'000 Fr. - Burkhalter schliesst Kauf der Riggenbach AG ab - DocMorris fordert diskriminierungsfreien volldigitalen Zugang zum E-Rezept - Perrot Duval schreibt deutlich höheren Verlust als erwartet - Schweiter ernennt Urs Scheidegger zum neuen Finanzchef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hilti will 4PS-Gruppe kaufen zur Erweiterung des Software-Angebots PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Juni 1,9% (VM 1,9%), saisonber. 2,0% (VM 2,0%) - Ausland: - DE: GESAMTPRODUKTION MAI -0,2% GG VORMONAT (PROGNOSE 0,0) GESAMTPRODUKTION MAI +0,7 % GG VORJAHR (PROGNOSE +0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,06% - DocMorris: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,26% - Evolva: Marc Cattelani meldet Anteil von 130,64% - Oneswissbank meldet Eigenanteil von 5,09%/6,03% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Dottikon ES Montag - Keine Termine Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Juni 2023 (09:00) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 06/23 (14:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9757 - USD/CHF: 0,8952 - Conf-Future: -125 BP auf 149,70% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,932% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,85% auf 10'987 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,99% auf 1'715 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,76% auf 14'482 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,57% auf 15'529 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -3,90% auf 7'082 Punkte

awp-robot/sw/ra