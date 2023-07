STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag einmal mehr ohne klare Richtung in den Handel starten. Damit würde er an seine zurückhaltende Performance vom Wochenstart anknüpfen. Die Vorgaben aus Übersee werden unterdessen als positiv gewertet. - SMI vorbörslich: -0,01% auf 11'176,59 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,52% auf 35'411 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,19% auf 14'059 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,20% auf 32'634 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel Q2: Reinergebnis 398 Mio Fr. (AWP-Konsens: 333 Mio) Bruttogewinn 2255 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2274 Mio) EBITDA 715 Mio Fr. (AWP-Konsens: 665 Mio) Nettoumsatz 5973 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7070 Mio) EBIT 523 Mio Fr. (AWP-Konsens: 480 Mio) Konversionsmarge 23,2% (AWP-Konsens: 21,1%) 2026: Haupttreiber in kommenden Jahren bleibt Roadmap 2026 vorbörsliche Indikation +2,2% - Lindt&Sprüngli H1: Umsatz 2085,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2069 Mio) Org. Wachstum 10,1% (AWP-Konsens: 8,9%) EBIT 255,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 201 Mio) EBIT-Marge 12,2% (AWP-Konsens: 9,6%) Reingewinn 204,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 148 Mio) 2023: Guidance erhöht, neu org. Umsatzwachstum von 7-9% erw. Margensteigerung von 30-50 BP erwartet Mittel- bis langfristige Ziele bestätigt (org.W. +6-8%) vorbörsliche Indikation +3,9% - Logitech Q1: Umsatz 974 Mio USD (AWP-Konsens: 909 Mio) EBIT GAAP 78,4 Mio USD (AWP-Konsens: 43,0 Mio) EBIT non-GAAP 109,3 Mio USD (AWP-Konsens: 69,9 Mio) Reingewinn GAAP 62,7 Mio USD (VJ 100,8 Mio) Reingewinn non-GAAP 103,4 Mio USD (VJ 123,0 Mio) 2023/24: EBIT non-GAAP im Bereich von 400 bis 500 Mio USD erwartet Umsatzrückgang von 12-16% auf 3,8-4,0 Mrd USD erwartet Umsatzrückgang um 14-19% erwartet (zuvor: 18-22%) Umsatz 1,875-1,975 Mrd USD erwartet (zuvor: 1,8-1,9 Mrd) EBIT non-GAAP 180-220 Mio USD erwartet (zuvor: 160-190) CEO-Suche läuft, grosses Intreresse, grosse Qualität der Kandidaten vorbörsliche Indikation +0,4% - UBS zahlt Busse von 268,5 Mio USD wegen Archegos-Fall bei CS - Accelleron H1: Umsatzplus in LW von 20% Umsatz in Lokalwährungen steigt um 20% (+17% in Fr.) 2023: Neu wird Umsatzplus von rund 13% erwartet Margenguidance von "unteres Ende von 23-26%" bestätigt vorbörsliche Indikation +3,4% - Cicor H1: Umsatz 199,2 Mio Fr. (VJ 157,7 Mio) EBIT 10,5 Mio Fr. (VJ 5,2 Mio) Konzernergebnis 4,9 Mio Fr. (VJ 0,8 Mio) Auftragseingang 221,4 Mio Fr. (VJ 181,8 Mio) Core-Gewinn 9,2 Mio Fr. (VJ 4,9 Mio) 2023: Umsatz 380-410 Mio Fr. erw. (bisher: 360-400 Mio) Operatives Ergebnis Stufe EBITDA 40-45 Mio Fr. erwartet - Galenica H1: Umsatz +5,5% auf 1851,2 Mio Fr. 2023: Neu adj. EBIT etwa auf Vorjahreshöhe erwaret (alt: +4 bis 7%) Umsatz- und Dividendenprognose bestätigt vorbörsliche Indikation -1,1% - Idorsia Q2: Operatives Ergebnis -177 Mio Fr. (AWP-Konsens: -194 Mio) Liquidität per 30.6. 33 Mio Fr. (Ende Q1 212 Mio) Nettoergebnis -193 Mio Fr. (AWP-Konsens: -194 Mio) Umsatz 30 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,0 Mio) 2023: US-GAAP-Betriebsverlust von 735 Mio Fr. erwartet 2025: Prognose gestrichen vorbörsliche Indikation -2,1% - SIG H1: Umsatz 1540,0 Mio Euro (AWP-Konsens: 1550 Mio) Adj. EBITDA 383,7 Mio Euro (AWP-Konsens: 377,9 Mio) Adj. EBITDA-Marge 24,9% (AWP-Konsens: 24,4%) Adj. Reingewinn 144,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 151,9 Mio) Org. Wachstum 6,6% (Q1: 6,9%) Org. Wachstum von Preiserhöhungen zum Inflationsausgleich getrieben 2023: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +0,9% - Sulzer H1: Umsatz 1601,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1614 Mio) Operative EBITA-Marge 10,1% (AWP-Konsens: 9,5%) Reinergebnis 104,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84,0 Mio) Operativer EBITA 162,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 154,0 Mio) 2023: Umsatz- und Margenprognose werden erhöht Umsatzplus organisch von 11-13% erwartet Operative EBITA-Marge von rund 11% erwartet vorbörsliche Indikation +1,9% - Achiko: SIX/SER beantragt Dekotierung der Aktien - Spätestens 26. Oktober - Evolva erhält Zulassung für Veri-teTM Resveratrol in Taiwan erhält Zulassung für Veri-te Resveratrol in Taiwan (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank steigert Geschäftsertrag und Gewinn im Halbjahr markant - Sunrise hält Umsatz im zweiten Semester knapp PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,52% - SoftwareONE: Pictet Asset Management meldet Anteil von 4,845% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Kühne+Nagel: Conf. Call Ergebnis Q2 (10.00 Uhr) - Logitech: Webcast Ergebnis Q1 (14.30 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Cicor: Webcast Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Idorsia: Conf. Call Ergebnis Q2 (15.00 Uhr) - SIG Group: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Sulzer: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch - Also: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Tornos: Ergebnis H1 Donnerstag: - Holcim: Ergebnis H1 (Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Nestlé: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 - Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Lem: Ergebnis Q1 - Meier Tobler: Ergebnis H1 - Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 07/23 (10.00 Uhr) - US: FHFA-Index 05/23 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 07/23 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 07/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7. - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-28.07. Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spätestsens 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - SIX-Indexanpassung per 18.9. - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.07: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9630 - USD/CHF: 0,8682 - Conf-Future: +105 BP auf 150,55% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,881% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,27% auf 11'178 Punkte - SLI (Montag): -0,03% auf 1'762 Punkte - SPI (Montag): -0,16% auf 14'741 Punkte - Dax (Montag): +0,08% auf 16'191 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,57% auf 7'427 Punkte

awp-robot/sw/ra