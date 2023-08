STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss schwächer erwartet. Die US-Börsen haben am Vortag einen Teil ihrer Gewinne, die sie im Zuge der weniger stark als erwartet gestiegenen Inflationsdaten erzielt hatten, zum Schluss wieder abgegeben. Grund dafür waren Äusserungen der regionalen US-Notenbankchefin von San Francisco. Mary Daly erklärte, dass das Fed noch "mehr Arbeit vor sich hat". Dies dämpfte laut Händlern die Risikobereitschaft der Anleger und liess die Anleiherenditen steigen. Damit bleibt die US-Geldpolitik im Fokus und die Marktteilnehmer dürften daher auf die Produzentenpreise warten, die um 14.30 Uhr veröffentlicht werden. - SMI vorbörslich: -0,07% auf 11'141,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,15% auf 35'176 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,12% auf 13'738 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): wegen Feiertag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN UBS löst alle Garantien im Zusammenhang mit CS-Übernahme auf Rückzahlung aller ausserordentlichen Liquiditätshilfen per 11.8. Konzentrieren uns weiterhin auf Abschluss der CS-Integration CS hat zudem ELA+ Darlehen von 50 Mrd an SNB per 10.8. zurückbezahlt EFD: Garantien für CS/UBS beendet - Keine Risiken mehr für Steuerzahler Bund musste aus Garantieverhältnissen keine Verluste übernehmen Notrecht für beide Garantien für UBS wird gegenstandslos Bund erzielt Einnahmen aus den Garantien in Höhe von rund 200 Mio Fr. SNB begrüsst, dass Liquiditätshilfen PLB/ELA+ vollst. zurückgeführt sind vorbörsliche Indikation +1,1% - Von Roll erhält Übernahmeangebot von Altana-Tochter Elantas Transaktionsvollzug wohl im November; anschliessend Dekotierung Im Aktienkaufvertrag vereinbarter Preis ist 0,86 Fr. je Aktie VR empfiehlt Angebot zur Annahme CEO und CFO verpflichten sich Akteien anzudienen (aktuell 1,68%) Gruppe Von Finck (via Clair) will Anteil abtreten (Aktuell: 80,89%) Elantas GmbH verfügt nach Andienungsvereinbarungen über 82,57% Altana: Von-Roll-Angebot unterliegt noch üblichen behördlichen Bedingungen wollen Innovationskraft von Elantas und Von Roll bündeln Für zukünftiges Wachstum gut positioniert Nachlassende Marktdynamik kann kurzfristig zu Verlangsamung führen Von Roll H1: Nettoerlöse in Höhe von 122,6 Mio Fr. Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) 8,2 Mio Fr. EBIT 11,8 Mio Fr. (VJ 9,3 Mio), EBIT-Marge 9,6% - Asmallworld schliesst Vereinbarung mit Althoff Hotels - Montana-Tech-Tochter Varta rechnet im Jahr 2024 wieder mit spürbarem Wachstum - Wisekey gründet mit Italpreziosi und Kaufmann & Partners Joint Venture NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: BIP Q2 +0,2% GG VQ (PROGNOSE 0,0) - 1. SCHÄTZUNG BIP JUNI +0,5% GG VM (PROG +0,2) Industrieproduktion Juni +0,7% GG VORJAHR (PROGNOSE -1,1) Industrieproduktion Juni +1,8% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group Ltd meldet Anteil von 29,97% - Comet: Swisscanto meldet Anteil von 3,0013% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Interroll: Groupama Asset Management meldet Anteil von <3% - Leclanché: Pure Capital S.A. meldet Anteil von 14,39% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,14% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,99% PRESSE FREITAG - UBS verändert Schilder am Hauptsitz der CS (Financial Times) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Samstag: - GV: Ems-Chemie: GV (10.30 Uhr) Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2023 (nachbörslich) Dienstag: - Straumann: Ergebnis Q2 (Conf. Call. 10.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Elma: Ergebnis H1 - Glarner KB: Ergebnis H1 - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Medartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q2 - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (nachbörslich USA) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2023 (Dienstag) Ausland: - US: Erzeugerpreise 07/23 (14.30 Uhr) Uni Michigan Konsumentenvertrauen 08/23 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 25.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.8. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (Datum noch unklar) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9638 - USD/CHF: 0,8763 - Conf-Future: -53 BP auf 149,77% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,971% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,62% auf 11'150 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,81% auf 1'765 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,66% auf 14'727 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,91% auf 15'997 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,26% auf 7'434 Punkte

awp-robot/sw/kw