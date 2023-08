STIMMUNG - Der Start in die neue Handelswoche dürfte am Schweizer Aktienmarkt von Zurückhaltung geprägt sein. Darauf deuten die etwas tieferen vorbörslichen Indikationen hin, die damit den Vorgaben aus Übersee folgen. - SMI vorbörslich: -0,17% auf 11'062,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,30% auf 35'281 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,68% auf 13'645 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,11% auf 32'112 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Swissmedic lässt Cosentyx bei Hidradenitis suppurativa zu - CS-Kleinanleger wollen am Montag gegen UBS-Übernahme klagen - GAM-VR sagt für 18. August angesetzte ausserordentliche GV ab sind enttäuscht über Rückzieher von Rock/Newgame Liontrust-Angebot bleibt einzige Option im Interesse der Beteiligten Nehmen an, dass alle Rock-Anträge an aoGV abgelehnt worden wären - EPH will Laufzeiten bestehender Anleihen verlängern NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3% - Inficon: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Intershop: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,01% - Leclanché: Pure Capital S.A. meldet Anteil von 46,11% - Zurich Insurance meldet Eigenanteil von 0,94% PRESSE MONTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2023 (nachbörslich) Dienstag: - Straumann: Ergebnis Q2 (Conf. Call. 10.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Elma: Ergebnis H1 - Glarner KB: Ergebnis H1 - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Medartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q2 - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (nachbörslich USA) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call zu Q2 - Feintool: Ergebnis H1 - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - SGKB: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr, St. Gallen) - Novavest: Ergebnis H1 - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2023 (Dienstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juli (Mittwoch) Ausland: - USA: Einzelhandelsumsatz Juli 2023 (Dienstag) Im- und Exportpreise Juli 2023 (Dienstag) Industrieproduktion Juli 2023 (Mittwoch) FOMC Sitzungsprotokoll 26.7.23 (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 25.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.8. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.08: - Ems-Chemie (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9591 - USD/CHF: 0,8777 - Conf-Future: +11 BP auf 149,88% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,021% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,61% auf 11'082 Punkte - SLI (Freitag): -0,90% auf 1'749 Punkte - SPI (Freitag): -0,70% auf 14'624 Punkte - Dax (Freitag): -1,03% auf 15'832 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,25% auf 7'340 Punkte

awp-robot/sw/kw