STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss ein leicht negativer Auftakt ab. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen sowie die negativen Vorgaben hin. Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag weitere Verluste erlitten und nahe dem Tagestief geschlossen. - SMI vorbörslich: -0,46% auf 10'835,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,84% auf 34'475 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,17% auf 13'317 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,65% auf 31'421 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis konkretisiert Pläne für Abspaltung von Sandoz Sandoz soll um den 4.10.2023 an die Börse kommen Aktionäre sollen für 5 Aktien 1 Sandoz-Aktien erhalten - Emmi H1: Umsatz 2103 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2089 Mio) Reingewinn 97,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,6 Mio) Org. Wachstum 6,5% (AWP-Konsens: 5,6%) EBIT 138,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 121,1 Mio) EBIT-Marge 6,6% (AWP-Konsens: 5,8%) 2023: Ausblick bereinigt um Sondereffekte bestätigt vorbörsliche Indikation +2,3% - Mobilezone H1: EBIT-Marge 5,9% (AWP-Konsens: 6,5%) Umsatz 474,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 497,4 Mio) EBIT 28,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,2 Mio) Reingewinn 20,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 24,4 Mio) 2023: neu 65-72 Mio EBIT angestrebt (alt 70-77 Mio) Verhäl. Nettoverschuldung zu EBITDA per Ende Jahr bei 1-1,2 Dividende von mindestens 0,90 Fr. pro Aktie Abschreibungen von 1,5 Mio wg Akquisitionen u Plattformen Stetige Steigerung der EBIT-Marge auf 8,0% bis 2025 (alt: 2024) Abschreibungen von 2,6 Mio/Jahr in nächsten 10 Jahren - Nebag H1: Gewinn 0,3 Mio Fr. (VJ -2,14 Mio) - PSP H1: Liegenschaftenertrag 163,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 162,1 Mio) Reingewinn 76,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 67,7 Mio) EBITDA vor Neubewertung 150,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141,7 Mio) Leerstandsquote 3,2% (VJ 3,7%) 2023: erwarten einen höheren Liegenschaftsertrag als 2022 erwarten neu EBITDA von 295 (alt: 290) Mio Fr. vorbörsliche Indikation +1,2% - U-blox H1: EBIT 58,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,2 Mio) adj. EBIT 61,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,0 Mio) adj. EBITDA 84,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,7 Mio) adj. EBIT-Marge 18,6% (AWP-Konsens: 17,1%) adj. EBITDA-Marge 25,3% (AWP-Konsens: 23,1%) Reingewinn 46,1 Fr. (AWP-Konsens: 41,0 Mio) 2023: Ausblick für Gesamtjahr nach unten angepasst Erwarten neu Umsatz -6 bis 0% (-39 bis +1 Mio Fr.) Erwarten neu EBITDA-Marge 18-22% (Zuvor 21-24%) Erwarten neu adj EBIT-Marge 10-14% (Zuvor 14-18%) vorbörsliche Indikation -7,5% - GAM: Newgame ist bereit Investitionen zu erhöhen Newgame bieten Fremdkapital zur Finanzierung des Turnarounds an Betragvon Newgame soll Kredit von Liontrust (20 Mio Fr.) entsprechen - CFT nennt weitere Details zum Aktienrückkaufprogramm NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Aare stellt Pilotprojekt My Migros ein und streicht 130 Stellen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: Detailhandelsumsatz Juli -1,2% GG VORMONAT (Prognose -0,6) Detailhandelsumsatz Juli -3,2% GG VORJAHR (Prognose -2,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Leclanché: Pure Capital S.A. meldet Anteil von 23,21% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,997% - Novartis: Aktionäre sollen für 5 Aktien 1 Sandoz-Aktien erhalten - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,92% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Emmi: Ergebnis H1 (Analyst Call 09.30 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis H1 (Webcast 9.15 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Montag - Aluflexpack: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Epic: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag - Arbonia: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) GV: Klingelnberg WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q2 (08.30 Uhr) BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2023 (Dienstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE (18.08.2023) Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 23.8.) Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (vorauss. 13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9563 - USD/CHF: 0,8785 - Conf-Future: -72 BP auf 149,25% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,033% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,98% auf 10'885 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,13% auf 1'713 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,00% auf 14'354 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,71% auf 15'677 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,05% auf 7'192 Punkte

