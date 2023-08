STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine tierefe Eröffnung zu. Vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell hemmen Zinssorgen wieder die Erholung, sagten Börsianer. Von dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole erhoffen sich die Anleger konkretere Hinweise auf die US-Zinspolitik. Bis zur Rede von Powell, dauert es allerdings noch etwas: Sie steht erst am späteren Nachmittag an. - SMI vorbörslich: -0,15 Prozent auf 10'960,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,08 Prozent auf 34'099 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,87 Prozent auf 13'464 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,99 Prozent auf 31'646 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Tochter Sandoz erhält FDA-Zulassung für MS-Biosimilar - Adval Tech H1: Gesamtleistung 91,2 Mio Fr. (VJ 90,9 Mio) EBIT -0,1 Mio Fr. (VJ +1,5 Mio) Nettoergebnis -1,9 Mio Fr. (VJ 0,0 Mio) Preissteigerungen nur teilweise weitergegeben Verzichten auf einen konkreten Ausblick für H2 Bleiben zurückhaltend bei Kosten und Investitionen Grupppe stabilisiert Gesamtleistung; schwierige Rahmenbedingungen - Minoteries H1: Nettoumsatz 73,7 Mio Fr. (VJ 70,7 Mio) Reingewinn 2,88 Mio Fr. (VJ 2,55 Mio) 2023: Wachstum beim Nettoumsatz und EBIT erwartet - Molecular Partners H1: Umsatz 3,5 Mio Fr. (VJ 184,5 Mio) Reinergebnis -30,8 Mio Fr. (VJ 148,6 Mio) Liquide Mittel 218,2 Mio Fr. (Ende Q1: 232,4 Mio) 2023: Erw. Gesamtaufwand 65-70 Mio Fr. (zuvor 70-80 Mio) Finanzierung bis «weit ins Jahr 2026» erwartet - Vetropack H1: Umsatz 477,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 488,4 Mio) EBIT 70,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,3 Mio) Reingewinn 50,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,1 Mio) Haben 2023 weniger Sorgen wegen Energiekosten ERwarten für H2 tiefere, aber noch zweistellige EBIT-Marge Im H2 leichte Zunahme des Stückabsatz gg. H1 erwartet 2023: Deutlich höheres Konzernergebnis als im VJ erwartet - Zug Estates H1: Reingewinn 1,92 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1,6 Mio) Liegenschaftsertrag 32,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,8 Mio) Neubewertungen -18,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: -17,3 Mio) Reingewinn exkl. NB 18,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,6 Mio) EBIT 7,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,1 Mio) EBIT 7,15 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,1 Mio) Reingewinn exkl. NB 18 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,6 Mio) 2023: Outlook wird bestätigt erwarten Gewinn exkl. NB und Sondereff von über 32 Mio. - Evolva-Aktionäre ebnen an aoGV Weg zur Finanzierung - Schaffner Weitere 20,3 Prozent der Aktienstimmen wollen TE-Angebot annehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Rolex übernimmt Schmuckhändler Bucherer - Salt H1: Umsatz 538,3 Mio Fr (VJ 520,2 Mio) EBITDA 277,7 Mio Fr (VJ 264,7 Mio) - Twint lanciert Funktion für «Später bezahlen» PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - DE: BIP Q2 0,0 Prozent GG Vorquartal (Prognose 0,0) - 2. Schätzung BIP Q2 -0,6 Prozent GG Vorjahr (Prognose -0,6) - 2. Schätzung - CN: China erlässt Regelung zur Erleichterung Kreditbedingungen für Hauskäufer WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Swisscanto meldet Anteil von 5,3738 Prozent - Bachem: Capital Group meldet Anteil von 4,94 Prozent - Clariant: David Millstone/David Winter melden Anteil von 3,0502 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,736 Prozent/9,549 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98 Prozent - Schaffner: Schaffner Holding AG/TE Connectivity Ltd melden Anteil von 17,58 Prozent - Spexis: Corecam meldet Anteil von 9,64 Prozent - Sprim Global mit 14,6 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - Zug Estates: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Molecular Partners: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) Montag: - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q2 (MK 11.00 Uhr) - MCH: Ergebnis H1 - Pierer Mobility: Ergebnis H1 - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 - Von Roll: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: -BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2 (08.30 Uhr) Parahotellerie im Q2 (08.30 Uhr) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 8/23 (10.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9558 - USD/CHF: 0,8864 - Conf-Future: +40 BP auf 150,17 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,972 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,03 Prozent auf 10'977 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,65 Prozent auf 1'722 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,77 Prozent auf 14'456 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,68 Prozent auf 15'621 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,36 Prozent auf 7'214 Punkte

awp-robot/sw/kw