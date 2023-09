- SMI vorbörslich: -0,19 Prozent auf 10'938,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,56 Prozent auf 34'642 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,08 Prozent auf 14'021 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,59 Prozent auf 33'232 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis mit Wechseln in der Geschäftsleitung Marie-France Tschudin verlässt Unternehmen Patrick Horber wird President International - Richemont beruft Swen Grundmann und Boet Brinkgreve in Geschäftsleitung schlägt Gary Saage zur Wahl in den VR vor - Swiss Life H1: Reingewinn 630 Mio Fr. (AWP-Konsens: 612 Mio) Betriebsgewinn 836 Mio Fr. (AWP-Konsens: 891 Mio) Fee-Erträge 1202 Mio Fr. (VJ 1169 Mio) SST-Quote geschätzt bei 215 Prozent (per 1.1.2023: 215 Prozent) Prämienvolumen 11'462 Mio Fr. (VJ 10'801 Mio) Verwaltete Vermögen TPAM 112 Mrd Fr. (Q1: 108 Mrd) Nettoneugeldzuflüsse TPAM 6,9 Mrd Fr. Nicht-annualisierte Anlagerendite 1,2 Prozent (VJ 0,6 Prozent) Mit «Swiss Life 2024»-Programm weiterhin sehr gute Fortschritte Mit Cash-Transfer und EK-Rendite auf Kurs, Ziele zu übertreffen lanciert neues Aktienrückkaufprogramm - Volumen 300 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent - Holcim eröffnet Innovationszentrum für nachhaltiges Bauen - Roche: Zulassungsanträge für Crovalimab gegen Bluterkrankung akzeptiert - UBS-Manager trennen sich von grösseren Aktienpaketen - Barry Callebaut kündigt strategisches Investmentprogramm an Programm hat Volumen von 500 Mio Fr. in nächsten zwei Jahren strebt Kostensenkungen von 250 Mio Franken an Peter Vanneste wird per 1. November 2023 CFO Grossaktionär Jacobs Holding unterstützt Pläne kündigt für 1.11. strat. Update und mittelfr. Prognose an Vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Idorsia kauft Rechte für Aprocitentan von Janssen zurück zahlt Janssen bedingte Gegenleistung bis zu 306 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation: +21,8 Prozent - Evolva erhält Zulassung für Veri-teTM Resveratrol in Thailand - GAM-Aktionärsgruppe Newgame schlägt ihre VR-Kandidaten vor - GV-Einladung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Invesco Ltd. meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: UBS Group AG meldet Anteil von 5,41 Prozent - Vontobel: Capital Group meldet Anteil von 3,02 Prozent PRESSE MITTWOCH - UBS hinterfragt Credit Suisses Spartenverkauf an Apollo (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swiss Life: Conf. Call zu Ergebnis H1 - Belimo: Capital Markets Day (10.00 - 14.00 Uhr) GV: Richemont (10.00 Uhr) Donnerstag - Santhera: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2023 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven August 2023 (Donnerstag) Ausland: - DE: IfW, Konjunkturprognose (09.30 Uhr) - ZO: Einzelhandelsumsatz 7/23 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 7/23 (14.30 Uhr) PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) ISM Index Dienste 8/23 (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9541 - USD/CHF: 0,8891 - Conf-Future: +47 BP auf 149,91 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,951 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,86 Prozent auf 10'959 Punkte - SLI (Dienstag): -0,09 Prozent auf 1'744 Punkte - SPI (Dienstag): -0,14 Prozent auf 14'576 Punkte - Dax (Dienstag): -0,34 Prozent auf 15'772 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,58 Prozent auf 7'255 Punkte

