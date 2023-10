- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 10'984,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,47 Prozent auf 33'508 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,14 Prozent auf 13'219 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,09 Prozent auf 31'829 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erzielt mit Prüfkandidaten Iptacopan Forschungsziele bei Nierenleiden vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Roche kündigt zahlreiche neue Daten für MS-Fachkongress an - UBS erreicht Einigung im Rechtsstreit mit Mosambik («Thunfisch-Anleihen») - Aryzta 2022/23: Umsatz 2123,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 2112 Mio) Org. Wachstum 21,6 Prozent (AWP-Konsens: 21,3 Prozent) EBITDA 271,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 265,7 Mio) EBITDA-Marge 12,8 Prozent (AWP-Konsens: 12,6 Prozent) Mittelfristziele bis 2025 bestätigt - Marge mind. 14,5 Prozent, ROIC 11 Prozent ernennt CPO Christophe Toitot zum Mitglied der Geschäftsleitung - DKSH: Healthcare kaut Partizan Worldwide in Australien Partizan mit jährlichem Nettoumsatz von 5 Mio Chf; 60 Angestellte - Polypeptide sichert sich revolvierende Kreditfazilität Betrag der Kreditfazilität (RCF) 111 Mio EUR Nicht-kommittierten Option zur Aufstockung um 40 Mio EUR Draupnir stimmt zus. Verlängerung von Fazilität über 40 Mio zu Vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - VT5: plant Unternehmenszusammenschluss mit der R&S-Gruppe an strebt Abschluss verbindlicher Vereinbarungen/Vollzug bis Ende 2023 an R&S Gruppe ist Anbieter von Strom- und Verteilungstransformatoren Kapitalerhöhung geplant - Ausgabepreis voraussichtlich 10 bis 10,50 Fr. - Wisekey H1: Betriebsverlust 5,9 Mio USD (VJ -6,6 Mio) Nettoverlust 7,1 Mio USD (VJ +0,8 Mio) 2023: Umsatzplus von 20 Prozent erwartet 2024: Übergangsjahr, Verlangsamumg der Kundennachfrage erwartet geht Partnerschaft im Bereich satellitengestützte Sendungsverfolgung ein - Basilea: FDA hat Zulassungsantrag für Ceftobiprol zur Prüfung angenommen vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - CI Com H1: Reinergebnis -0,13 Mio Fr. (VJ -0,21 Mio Fr.) - Cosmo und Hikma unterzeichnen Lizenzvertrag für Winlevi für 17 Länder - EFG macht Tobias Wehrli zum Chef der EFG Bank von Ernst AG - EPH H1: Reinergebnis -132,1 Mio EUR (VJ -37,1 Mio) Nettomieteinahmen 15,6 Mio EUR (VJ 11,5 Mio aus fortg. Gesch.) - GAM ernennt Elmar Zumbühl per sofort zum CEO - IGEA H1: Nettoergebnis 1,32 Mio Eur (VJ -0,49 Mio Eur) - Leclanché erhält Aufschub für H1-Publikation bis Ende Oktober - Newron ernennt Margarita Chavez zur Verwaltungsratsberaterin; soll 2024 in VR - Von Roll: Altana hat Kauf vollzogen - hält aktuell Anteil von 88,7 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swissgrid schreibt im ersten Halbjahr 51,6 Millionen Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Raymond J. Bär meldet Anteil von 15,38 Prozent - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 20,08 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau - AMS Osram-CFO sieht Finanzierungsprobleme gelöst (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta: Webcast Ergebnis 2022/23 (08.30 Uhr) - Wisekey: Ergebnis H1 (Conf. Call 18.00 Uhr) Dienstag: - Sika: Capital Markets Day Mittwoch: - Geberit: Capital Market Day - Sandoz: IPO/Abspaltung von Novartis erw. (1. Kurs ab 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze August (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze Juli 2023 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2023 (Dienstag) Ausland: - DEU: Einkaufsmanagerindex (10.00 Uhr) - EUR: Arbeitslosenquote (11.00 Uhr) - USA: S&P Einkaufsmanagerindex (15.45 Uhr) Bauinvestitionen (16.00 Uhr) ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) SONSTIGES - SIX-Indexanpassungen per 5.10.: SLI: Sandoz ersetzt Adecco SMIM: Sandoz ersetzt Bachem - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Perrot Duval (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9672 - USD/CHF: 0,9157 - Conf-Future: +105 BP auf 146,57 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,087 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,42 Prozent auf 10'964 Punkte - SLI (Freitag): +0,58 Prozent auf 1'715 Punkte - SPI (Freitag): +0,57 Prozent auf 14'369 Punkte - Dax (Freitag): +0,41 Prozent auf 15'387 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,89 Prozent auf 7'135 Punkte

awp-robot/sw/