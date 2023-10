- SMI vorbörslich: -0,39 Prozent auf 10'958,86 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,40 Prozent auf 33'739 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,58 Prozent auf 13'563 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,68 Prozent auf 31'961 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Subkutan verabreichtes MS-Mittel Ocrevus gleich wirksam wie IV - U-blox 9 Mte: Umsatz 436 Mio Fr. (AWP-Konsens: 458 Mio) Q3: Umsatz -42 Prozent (-37 Prozent in LW) - Kunden bauen Lagerbestände ab 2023: Ausblick fürs Gesamtjahr bestätigt Weiter Umsatz -6 Prozent bis +/-0 Prozent (-39 bis +1 Mio Fr.) erw. Adj. EBITDA-Marge weiter bei 18-22 Prozent erwartet CEO: Geschäftslage dürfte sich im Q4 verbessern Bleiben mit Blick auf langfristige Aussichten sehr zuversichtlch vorbörsliche Indikation -2,3 Prozent - Datacolor-Aktionär hält nach definitivem Endergebnis 99,3 Prozent - Dormakaba-Sparprogramm betrifft in der Schweiz 183 Stellen - Dufry lässt Aktionäre am 3. November über Namensänderung abstimmen - Leclanché liefert Batteriesystem für Flussschlepper von Lafarge - Peach Prop: Fitch bestätigt Rating mit «BB» - Varia US: VR schlägt ausserordentliche Dividende von 3,00 Fr. pro Aktie vor - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,69 Prozent - Idorsia: Bank of America Corporation meldet Anteil von 5,311 Prozent/2,412 Prozent - Montana Aerospace: Schroders meldet Anteil von 3 Prozent - Sandoz: Blackrock meldet Anteil von 6,04 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 5,04 Prozent - Zug Estates: Basellandschaftliche Pensionskasse meldet Anteil von 3,000084 Prozent PRESSE MITTWOCH - UBS gibt Emissionsgeschäft für Kommunalanleihen grösstenteils auf (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2023 (nachbörslich) Donnerstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bossard: Umsatz Q3 - Kuros: Update Q3 Freitag: - Bystronic: Umsatz 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2023 (Freitag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Erzeugerpreise 09/23 (14.30 Uhr) IWF, Fiscal Monitor (15.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 19/20.9.23 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9595 - USD/CHF: 0,9051 - Conf-Future: +20 BP auf 145,70 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,135 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,66 Prozent auf 11'002 Punkte - SLI (Dienstag): +1,87 Prozent auf 1'720 Punkte - SPI (Dienstag): +1,64 Prozent auf 14'366 Punkte - Dax (Dienstag): +1,95 Prozent auf 15'424 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,45 Prozent auf 7'162 Punkte

