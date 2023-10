- SMI vorbörslich: +0,20 Prozent auf 10'921,63 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,12 Prozent auf 33'670 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,23 Prozent auf 13'407 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,19 Prozent auf 31'607 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Cicor Q3: Umsatz 95,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,2 Mio) Auftragseingang 108 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99,9 Mio) Aussichten für Q4 bleiben positiv 2023: Bisherige Prognosen werden bestätigt Umsatz 380 bis 410 Mio Fr. erwartet; EBITDA 40 bis 45 Mio Fr. - HBM Healthcare H1 2023/24: Nettoverlust 70 Mio Fr. (VJ -34,2 Mio) Healthcare Investments aktiviert Aktienrückkaufprogramm - Helvetia-VRP sieht Fusion mit Baloise nicht als Option (Interview) SoftwareOne erhält Reihe von neuen Übernahmeangeboten (Reuters) ernennt Sonia Caso zur Präsidentin der Region Lateinamerika vorbörsliche Indikation +4,4 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,587 Prozent/6,315 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 8,34 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,01 Prozent; UBS Group AG 7,67 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,97 Prozent PRESSE MONTAG - SoftwareOne erhält Reihe von neuen Übernahmeangeboten (Reuters) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Lonza: Investorentag Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q3 (nachbörslich) - Swiss Re: Conf. Call zum Branchentreffen in Baden-Baden (10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September (14.00) Ausland: - EU: Handelsbilanz 08/23 (11:00) - US: Empire State Manufacturing Report 10/23 (14:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9496 - USD/CHF: 0,9015 - Conf-Future: +71 BP auf 147,11 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,082 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,72 Prozent auf 10'900 Punkte - SLI (Freitag): -0,84 Prozent auf 1'702 Punkte - SPI (Freitag): -0,81 Prozent auf 14'240 Punkte - Dax (Freitag): -1,55 Prozent auf 15'187 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,79 Prozent auf 7'004 Punkte

