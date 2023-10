STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird auch zum Wochenschluss schwächer erwartet. Die Lage im Nahen Osten und die Sorgen vor einer Eskalation und den möglichen Folgen für den Ölpreis und die wirtschaftliche Entwicklung verdüsterten laut Händlern die Stimmung immer stärker. Dazu kommt der anhaltende Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Nach sechs Tagen mit Verlusten steuert der SMI damit auf einen weiteren Negativtag zu. Zudem ist das Jahrestief vom März bei 10'395 Punkten nicht mehr weit. - SMI vorbörslich: -0,42 Prozent auf 10'404,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,75 Prozent auf 33'414 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,96 Prozent auf 13'186 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,33 Prozent auf 31'327 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 9 Mte: EBIT 1144,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1134 Mio) Umsatz 8449,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8534 Mio) EBIT 1144,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1134 Mio) Reingewinn 736,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 736,2 Mio) EBITDA 1502,7 Mio Fr. (VJ 1521,4 Mio) 105,3 Mio Fr. für MBCC-Akquisitions- und Integrationskosten 2023: Überproportionale EBIT-Steigerung erwartet (ohne MBCC) Umsatzwachstum in LW von über 15 Prozent (inkl. MBCC) vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - UBS legt Verwaltungsräte von Schweiz und CS Schweiz zusammen Präsident beider Verwaltungsräte wird Roger von Mentlen - Kühne+Nagel eröffnet Luftlogistikzentrum am Flughafen Charles de Gaulle - BB Biotech 9 Mte: Reinergebnis -316 Mio. Fr (VJ -323 Mio) Q3: Reinergebnis -48 Mio Fr. (VJ +210 Mio) - Rieter 9 Mte: Umsatz 1093 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1091 Mio) Auftragseingang 452,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 522,5 Mio) Bestellungsbestand von rund 900 Mio Fr. per Ende September Schliessen Grossteil des Abbaus von rund 300 Stellen bis Ende Jahr ab Abbau weiterer 400 bis 600 Stellen in Produktion sind erforderlich Rechnen weiter mit einmaligen Restrukturierungskosten 45-50 Mio Fr. 2023: Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt Umsatz auf Vorjahresniveau erw. - EBIT-Marge von 5-7 Prozent angepeilt Sind mit Performance-Programm «Next Level» auf Kurs - Addex vollzieht Anpassung von ADS-Umtauschverhältnis - Baloise: Claudia Dill zieht sich aus Verwaltungsrat zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise Sept -0,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,4) Erzeugerpreise Sept -14,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose -14,1) - GB: Detailhandelsumsatz Sept -1,0 Prozent gg Vorjahr (Prognose -0,2) Detailhandelsumsatz Sept -0,9 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 20,05 Prozent - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Pictet Asset Management meldet Anteil von 3 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Sika: Ergebnis Q3 - BB Biotech: Ergebnis Q3 - Rieter: Investor Update 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Technologietag (08.00 - 13.15 Uhr), Ebikon - aoGV: AMS Osram (mittelfristige Finanzierung) Montag: - Keine Termine - Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q2 2023/24 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Mte - Idorsia: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q3 - Sandoz: Umsatz 9 Mte - SIG Group: Trading Statement (Conf. Call 09.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (Conf Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9436 - USD/CHF: 0,8924 - Conf-Future: -44 BP auf 145,61 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,164 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -2,13 Prozent auf 10'448 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,37 Prozent auf 1'639 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,93 Prozent auf 13'701 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,33 Prozent auf 15'045 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,54 Prozent auf 6'921 Punkte

awp-robot/sw/kw