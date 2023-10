STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein leicht positiver Start in die neue Handelswoche ab. Nach der verlustreichen Vorwoche werden Investoren aber zunächst weiter vorsichtig agieren, heisst es am Markt. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, das Risiko eines sich ausweitenden Konfliktes nimmt zu. Entsprechend geben auch die Vorgaben aus Übersee keinen Grund zur Entwarnung. - SMI vorbörslich: +0,35 Prozent auf 10'384,69 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,86 Prozent auf 33'127 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,53 Prozent auf 12'984 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,65 Prozent auf 31'057 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche zahlt mehr als 7 Milliarden US-Dollar für neuartiges Magenmittel - Richemont erhält kartellrechtliche Zustimmung für Farfetch-Deal - SGS verkauft nordamerikanisches Antriebsstrang-Geschäft - UBS heuert in New York Vermögensverwalterteam von der Konkurrenz an - GLKB und Hypi Lenzburg arbeiten mit Coop zusammen - SHL vermeldet Fortschritte bei Einführung der Direktvermarktung in den USA - Ypsomed-CEO Simon Michel im Kt. Solothurn für FDP in Nationalrat gewählt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 8,66 Prozent/1,09 Prozent - Montana Aerospace: Schroders plc meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Pictet Asset Management meldet Anteil von 3,016 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,98 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q2 2023/24 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz 9 Mte (Webcast) - SIG Group: Trading Statement (Conf. Call 09.00 Uhr) - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Mte - Idorsia: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich, Conf Call 18.30 Uhr) - Galenica: Investorentag (09.30 bis 15.00 Uhr) Mittwoch: - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 - Landis+Gyr: Ergebnis H1 - Sulzer: Bestellungseingang 9 Mte - SPS: Capital Markets Day (09.00 bis 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Oktober (Mittwoch) Ausland: - US: Chicago Fed Nat Activity Index 9/23 (14.30 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen (vorab) 10/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (bis HEUTE) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9469 - USD/CHF: 0,8952 - Conf-Future: +23 BP auf 145,84 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,158 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,95 Prozent auf 10'349 Punkte - SLI (Freitag): -1,36 Prozent auf 1'617 Punkte - SPI (Freitag): -0,97 Prozent auf 13'569 Punkte - Dax (Freitag): -1,64 Prozent auf 14'798 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,15 Prozent auf 6'816 Punkte

