- SMI vorbörslich: +0,31 Prozent auf 10'622,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,16 Prozent auf 34'338 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,22 Prozent auf 13'768 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,34 Prozent auf 32'696 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé Frankreich verhandelt mit Italpizza über Verkauf des Buitoni-Werks - Roche erhält positive CHMP-Empfehlung für subkutane Tecentriq-Darreichung Vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Oktober 2,9 Mio (+19 Prozent gg VJ) Umsatz Kommerz Oktober +11,3 Prozent gg VJ auf 55,5 Mio Fr. Passagieraufkommen Oktober bei 99,9 Prozent des 2019er-Niveaus - Montana Aerospace 9 Mte: Umsatz 1042,2 Mio Euro (VJ 922,6 Mio) Adj. EBITDA 93,9 Mio Euro (VJ 55,1 Mio) Ergebnis -28,4 Mio Euro (VJ -54,6 Mio) 2023: Ausblick bestätigt Umsatz über 1,5 Mrd, adj. EBITDA 130-150 Mio EUR 2024: Umsatz von über 1,7 Mrd EUR adj. EBITDA im Bereich von 180-200 Mio EUR Für 2023 und 2024 positiver FCF und Nettogewinn CEO: Halten an IPO-Plänen für Segment Energy fest - Addex schliesst Rekrutierung für Phase-II-Studie mit Epilepsie-Kandidaten ab - Barry Callebaut ernennt Amr Arafa zum Chief Digital Officer - Evolva und Breko erweitern bisherige Partnerschaft für Veri-te Resveratrol - Orell Füssli lanciert digitale Identitätslösung 'Procivis One' NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore: Erwerben Anteil von 77 Prozent an Tecks Kohlegeschäft für 6,93 Mrd USD Wollen kombiniertes Kohlegeschäft weiterhin abspalten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Deutsche Bank AG meldet Anteil von 3,25 Prozent; UBS Group AG 10,52 Prozent - Cicor: Gruppe Gruppe um Paul Chaplin löst sich auf - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,821 Prozent/6,509 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 9,54 Prozent/1,03 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 4,92 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich USA) Mittwoch: - UBS: Entscheid des obersten französischen Gerichts - Alcon: Conf. Call zu Q3 (14.00 Uhr) - SoftwareONE: Update Q3 (Audio Webcast 09.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr, online) Donnerstag: - Baloise: Q3-Statement - EFG International: Trading Update 10M - Orascom DH: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Oneswissbank: aoGV (Abstimmung über Dekotierung und Dividende) - Zurich Insurance: Investor Day - Georg Fischer: Flow Solution Day (ab 13.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2023 (08.30 Uhr) - SNB: Rede von Präsident Thomas Jordan, SNB-FRB-BIS, (08.45 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober (Mittwoch) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/23 (11.00 Uhr) - ZO: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 10/23 (14.30 Uhr) Realeinkommen 10/23 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (Nachfrist bis 16.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf Weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - Highlight E&E (Erster Handelstag neue Aktien 7.11.) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9653 - USD/CHF: 0,9020 - Conf-Future: +14 BP auf 146,48 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,099 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,33 Prozent auf 10'590 Punkte - SLI (Montag): +0,33 Prozent auf 1'667 Punkte - SPI (Montag): +0,28 Prozent auf 13'900 Punkte - Dax (Montag): +0,73 Prozent auf 15'345 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,37 Prozent auf 7'087 Punkte

awp-robot/sw/