STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine erneut richtungslose Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee werden derweil als positiv gewertet. Die Wall Street war am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. In Asien folgen die meisten Börsen nun dem guten Kurs. - SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 10'750,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,58 Prozent auf 35'151 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,13 Prozent auf 14'285 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,10 Prozent auf 33'354 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova H1: Umsatz 1753,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1751 Mio) EBITA adj. 350,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 354,1 Mio) Reingewinn 249,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 253,5 Mio) Restrukturierungskosten von 10,2 Mio Fr. Volatile Marktentwicklung trotz schrittweiser Erholung Ergänz. Akquisitionen halfen Verlust von US-Kunden auszugleichen vorübergehende Herausforderungen klingen ab Cochlea-Implantate durch neues Konkurrenzprodukt gebremst Profitabilität von FX-Einflüssen und Umsatz beeinträchtigt 2023/24: Umsatzausblick bestätigt - Wachstum von 3-7 Prozent erwartet EBITA-Wachstum neu 4-8 Prozent erwartet (zuvor 6-10 Prozent) EBITA durch höhere Investitionen beeinflusst Umsatzwachstum wird sich im zweiten Halbjahr beschleunigen vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Sandoz startet Markteintritt von hochkonzentriertem Hyrimoz in Europa - Evolva: Vereinbarung über Verkauf der Aktivitäten an Lallemand Kaufpreis beträgt 20 Millionen Franken Dekotierug geplant - 6-12 Monate nach ao GV Potenzielle Liquidationsdividende zwischen 0,70 und 2,40 Fr. Verwaltungsrat und grösster Aktionär unterstützen Transaktion - U-Blox: Einstellung der Entwicklung von Mobilfunk-Chipsätzen Abschreiber auf Mobilfunk-Chipsätzen von 65 bis 70 Millionen Neue Finanzziele Umsatzwachstumsrate >10 Prozent, adj. EBIT-Marge rund 14 Prozent Kosteneinsparungen in zweistelliger Millionenhöhe 2024 wird ein Übergangsjahr sein Turnaround des Connectivity-Geschäfts Geben keine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 ab vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - Lalique schliesst exklusive Lizenzvereinbarung für Parfüms mit Mikimoto NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Oktober zum VM real -7,2 Prozent, nominal -10,7 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Oktober bei 3,4 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe Oktober zum VM real -3,1 Prozent, nominal -4,9 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte Oktober unbereinigt 2,39 Mrd. Fr. (nom. +5,1 Prozent gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Belimo: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 4,99 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - U-blox: Capital Markets Day (14.00 - 17.00 Uhr), Horgen Mittwoch: - SIG Group: 2023 Capital Markets Day (08.30 - 16.00 Uhr) Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 - Epic: Kennzahlen Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: Ausland: - US: CFNA-Index 10/23 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 10/23 (16.00 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 31.10./1.11.23 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - One Swiss Bank (geplant) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9680 - USD/CHF: 0,8832 - Conf-Future: -20 BP auf 148,40 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,955 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,03 Prozent auf 10'740 Punkte - SLI (Montag): +0,01 Prozent auf 1'704 Punkte - SPI (Montag): -0,07 Prozent auf 14'114 Punkte - Dax (Montag): -0,11 Prozent auf 15'901 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,10 Prozent auf 7'247 Punkte

awp-robot/sw/ra