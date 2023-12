- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 10'871,98 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,47 Prozent auf 35'951 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,23 Prozent auf 14'226 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,17 Prozent auf 33'432 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re hält an ihren Prioritäten im Kapitalmanagement fest strebt für 2024 Gewinn von über 3,6 Mrd USD an L&H Re-Gewinnziel 2024 von 1,5 Mrd USD Mit Umstellung auf IFRS-Standards verbessert sich Ertragskraft 2024: P&C Re zielt auf Combined Ratio unter 87 Prozent ab; CorSo unter 93 Prozent strebt bis 2024 weiterhin Eigenkapitalrendite von 14 Prozent an will zu einem nachhaltigen Dividendenwachstum zurückkehren vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Leonteq: Konzerngewinn 2023 von 10-20 Mio Fr. erwartet Bisherige Prognose war Gewinn vor Steuern von 40 bis 70 Millionen Handelsergebnis positiv, aber niedrigerer als im VJ Bisher 394'881 Aktien im Wert von 16,5 Mio Fr. zurückgekauft 11 Mte: Kundentransaktionen steigen um 12 Prozent gegenüber der Vorjahr vorbörsliche Indikation -11,6 Prozent - Crealogix: Vencora UK Limited legt Angebotspospekt vor - HBM Healthcare erhält 39 Millionen aus ImmunoGen-Übernahme - Schaffner: TE Connectivity hält gem. prov. Endergebnis 98,7 Prozent der Aktien - Sensirion: Rahel Meuwly wird Chefin HR und Franziska Brem übernimmt Operations - Swiss Prime Site kauft Bürogebäude neben Prime Tower Areal - Tornos-Aktionäre stimmen Fusion mit Starrag zu - TKB nominiert Jörg Schläpfer für Bankrat; Weitere Mitglieder zur Wiederwahl - Tornos: Dekotierung erfolgt per 8. Dezember 2023; letzter Handelstag 7. Dez. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Fenaco erhöht Löhne um gut 2 Prozent (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse steigt auf 1,75 Prozent Ausland: - CN: Nov Caixin Manufacturing PMI 50,7 vs. 49,5 im Okt WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Mehrere Beteiligungsveränderungen - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,997 Prozent/6,346 Prozent - Dormakaba: Familie Mankel Industriebeteiligung meldet Anteil von 27,88 Prozent - Elma: Martin Wipfli meldet Anteil von 25,9922 Prozent - Leonteq: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 4,9874 Prozent - Novartis meldet Eigenanteil von 10,004 Prozent - Oneswissbank: Petrimax AG meldet Anteil von <3 Prozent; Jean Schmidt 3,4 Prozent - Schaffner: TE Connectivity hält nun knapp 99 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,01 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Re: Investors' Day 2023 (10.30 - 15.30 Uhr) Montag: - Cicor: Capital Markets Day (16.30 bis 18.30 Uhr) Dienstag: - BKW: MK zur ganzheitlichen Solaroffensive (10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze im September 2023 (08:30) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2023 (09:00) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November (09:30) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2023 (Montag) - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2023 (Dienstag) Ausland: - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23 (2. Veröffentlichung) (09:50) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23 (2. Veröffentlichung) (09:55) - IT: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung) (10:00) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23 (2. Veröffentlichung) (10:30) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23 (2. Veröffentlichung) (15:45) Bauinvestitionen 10/23 (16:00) ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/23 (16:00) - EU: S&P Ratingergebnis Frankreich, Liechtenstein Moody's Ratingergebnis Finnland, Slowakei, Tschechien, Belarus Fitch Ratingergebnis Griechenland, Grossbritannien SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (beschlossen, frühestens am Ende Q1 2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9536 - USD/CHF: 0,8743 - Conf-Future: +0,26 BP auf 150,61 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,822 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,48 Prozent auf 10'854 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,40 Prozent auf 1'717 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,42 Prozent auf 14'236 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 16'215 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,84 Prozent auf 7'311 Punkte

awp-robot/sw/tv