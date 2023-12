- SMI vorbörslich: +0,26 Prozent auf 10'916,18 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,82 Prozent auf 36'246 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,55 Prozent auf 14'305 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,60 Prozent auf 33'231 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche steigt mit Milliarden-Übernahme in Kampf gegen Fettleibigkeit ein schliesst Vertrag zur Übernahme von US-Firma Carmot ab Kaufpreis von 2,7 Mrd USD und Meilensteinzahlungen von bis zu 400 Mio Hauptprodukt CT-388 von Carmot ist Phase-II-reifer GLP-1/GIP-Kandidat vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Swiss Life: CEO Patrick Frost tritt auf GV 2024 zurück CFO Matthias Aellig wird neuer CEO ab GV 2024 Marco Gerussi wird neuer CFO ab GV 2024 CEO Deutschland Jörg Arnold tritt per Ende Juni 2024 zurück Neuer CEO Deutschland wird Dirk von der Crone CEO Frost soll 2026 zur Wahl in den VR vorgeschlagen werden vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - UBS: Khan will massiv neue Kundenvermögen akquirieren (Inti NZZaS) - Cicor: Umsatz von >600 Mio Fr. innerhalb von 3-4 Jahren angestrebt EBIT (Core) von 7-10 Prozent angestrebt, bzw. EBITDA-Marge von 10-13 Prozent Kernrendite (ROIC) von >15 Prozent angestrebt Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA Ratio) von <2,75 angestrebt Investitionsausgaben (CAPEX) von unter 3 Prozent des Umsatzes angestrebt Profitieren von dynamischer Entwicklung in Fokusmärkten Akquisitionen werden weiter wichtige Rolle spielen Dividende möglich sobald nachhaltig positiver Netto-Cashflow 2023: Bisherige Prognosen werden bestätigt Umsatz 380 bis 410 Mio Fr. erwartet; EBITDA 40 bis 45 Mio Fr. - Leclanché liefert Batteriespeicher-System für Solarprojekt in Karibik - Vontobel: Moody's senkt Ausblick für Ratings auf 'negativ' - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo 2022/23: Gesamtleistung 10,45 Mrd Fr. (VJ 10,55 Mrd) EBIT 4192 Mio Fr. (VJ 1745 Mio) Reingewinn 3389 Mio Fr. (VJ 594 Mio) 2023/24: Tieferes Ergebnis erwartet wegen Normalisierung der Märkte UVEK hebt den Rettungsschirm-Kreditrahmen auf Axpo-Wunsch auf - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Mehrere Beteiligungsveränderungen nach Kapitalerhöhung - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 2,99 Prozent - VT5: UBS Fund Management meldet Anteil von 11,65 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Swiss Life: MK zu CEO-Wechsel (10.30 Uhr) - Cicor: Capital Markets Day (16.30 bis 18.30 Uhr) Dienstag: - BKW: MK zur ganzheitlichen Solaroffensive (10.00 Uhr) Mittwoch: - Schaffner: Ergebnis 2022/23 - Arbonia: Investorentag, Prüm/DE GV: Barry Callebaut WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2023 (08.30 Uhr) - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2023 (Dienstag) Ausland: - EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/23 (10.30 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 10/23 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/23 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (beschlossen, frühestens am Ende Q1 2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (per 8.12.2023) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9462 - USD/CHF: 0,8710 - Conf-Future: Conf-Future: +3 BP auf 150,64 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,796 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,30 Prozent auf 10'887 Punkte - SLI (Freitag): +0,21 Prozent auf 1'720 Punkte - SPI (Freitag): +0,18 Prozent auf 14'262 Punkte - Dax (Freitag): +1,12 Prozent auf 16'398 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,08 Prozent auf 7'346 Punkte

awp-robot/sw/uh