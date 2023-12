STIMMUNG - An der Schweizer Aktienbörse dürfte es zum Wochenstart leicht aufwärts gehen. Positive Vorgaben aus den USA und teilweise aus Asien stützten die Kurse, meinen Händler. Gleichwohl laute die Devise vieler Investoren «Abwarten». Denn die laufende Woche sei gespickt mit wichtigen Ereignissen, welche die Märkte in die eine oder andere Richtung schicken könnten. - SMI vorbörslich: +0,40 Prozent auf 11'115,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,36 Prozent auf 36'248 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,45 Prozent auf 14'404 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,50 Prozent auf 32'792 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis legt positive Daten zu Fabhalta (Uptacopan) in Phase-III-Studie vor stellt weitere Daten zu PNH-Mittel Fabhalta an Fachkongress vor vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Roche senkt mit Inavolisib-Kombi Rückfallrisiko bei Brustkrebs um 57 Prozent Daten zu Brustkrebsmittel Kadcyla zeigen klaren Überlebensvorteil Daten zu Hemlibra zeigen Nutzen für Säuglinge mit schwerer Hämophilie präsentiert an ASH Neue Daten zu Columvi und Lunsumio - SGS ernennt Ariel Bauer zum neuen Kommunikations- und Nachhaltigkeitschef - Basilea: FDA-Zulassung zur erweiterten Verwendung von Cresemba bei Kindern US-Zulassung für Kinder mit Infektionen durch Bakterien oder Pilze vorbörsliche Indikation +3,2 Prozent - Cosmo und Medtronic treiben die KI-gesteuerte Behandlung voran Zusammenarbeit fokussiert auf innovative, skalierbare KI-Plattformen vorbörsliche Indikation +5,2 Prozent - IVF Hartmann: Stefan Müller tritt zum 31. Dezember als VR-Mitglied zurück 2023: Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau erwartet EBIT im Bereich von 16-18 Mio (VJ 13,5 Mio) erwartet - Lalique: Nina Müller wird CEO per 1. Februar 2024 CEO Roger von der Weid wird exekutiver Vizepräsident - VT5: Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet Angebot für R&S war erfolgreich Angebotspreis von 10,00 Fr. pro Aktie - Also hat Akquisition von Commaxx abgeschlossen - Calida-Chef: «2024 wird voraussichtlich kein Superjahr» - Warteck Invest: VRP Marcel Rohner tritt an GV ab - Kurt Ritz neuer VRP NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Schweizer Crispr und Vertex erhalten FDA-Zulassung für Sichelzelltherapie PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arundel: Thirupathur Lakshmanan Chandran meldet Anteil von 28 Prozent - Crealogix: ODDO BHF AIF PLC meldet Anteil von 3,76 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,942 Prozent/6,732 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 8,41 Prozent/1,02 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - VT5: aoGV zu R&S-Transaktion, Zürich (09.00 Uhr) Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2023 (17.40 Uhr) Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag/Ergebnis Mittwoch) KOF Konjunkturprognose (Mittwoch) Seco: Konjunkturprognosen vom Winter (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (per 8.12.2023, letzter Handelstag 7.12.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9471 - USD/CHF: 0,8794 - Conf-Future: -136 BP auf 149,35 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,726 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,95 Prozent auf 11'072 Punkte - SLI (Freitag): +1,00 Prozent auf 1'748 Punkte - SPI (Freitag): +0,97 Prozent auf 14'469 Punkte - Dax (Freitag): +0,78 Prozent auf 16'759 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,22 Prozent auf 7'527 Punkte

awp-robot/sw/kw