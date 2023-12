- SMI vorbörslich: +0,02 Prozent auf 11'153,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,48 Prozent auf 36'578 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,70 Prozent auf 14'533 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,25 Prozent auf 32'926 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Ashley Magargee wird ab Anfang 2024 definitiv Genentech-CEO - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen November 2,0 Mio (+14 Prozent gg VJ) Im November 92 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 Umsatz Kommerz November +10,4 Prozent gg VJ auf 45,7 Mio Fr. - Rieter: schlägt Thomas Oetterli als Verwaltungsratspräsident vor Oetterli soll als VRP auch Amt als CEO weiterführen Roger Baillod wird zum Lead Independent Director ernannt Jennifer Maag wird zur Wahl als neue Verwaltungsrätin vorgeschlagen Bernhard Jucker stellt sich an GV vom April 2024 nicht mehr zur Wahl - APG SGA: Alexandra Kronshagen neue Leiterin Verkaufsberatung Zürich/Ost/Südost - Arundel schliesst Kapitalerhöhung wie geplant ab - DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit chinesischer Tronly - Lalique-Grossaktionär Müller erhöht Beteiligung auf 25 Prozent - R&S Group kommt an die Börse NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Industrieproduktion Okt -0,8 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,1) BIP Okt -0,3 Prozent gg VM (Prog -0,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Mehrere Beteiligungsveränderungen - GAM: Dimensional Holdings Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Lalique-Grossaktionär Müller erhöht Beteiligung auf 25 Prozent - Lalique: Müller Handels AG erhöht Beteiligung auf 25 Prozent - Lalique: Silvio Denz behält Mehrheit PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - VT5: Kotierung als R&S (Handel an der SIX ab 9.00 Uhr) Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Perrot Duval: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose (9.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen vom Winter (9.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2023 (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung + MK (Donnerstag) - SNB: Direktinvestitionen 2022 (Freitag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte November (Freitag) Ausland: - EU: Industrieproduktion Oktober 2023 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 11/23 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) US-Zinsentscheid (20.00 Uhr) + MK mit Fed-Chef Jerome Powell (20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (heute) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - IGEA Pharma (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9449 - USD/CHF: 0,8764 - Conf-Future: +89 BP auf 150,67 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,697 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,19 Prozent auf 11'151 Punkte - SLI (Dienstag): +0,30 Prozent auf 1'763 Punkte - SPI (Dienstag): +0,12 Prozent auf 14'546 Punkte - Dax (Dienstag): -0,02 Prozent auf 16'792 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,23 Prozent auf 7'544 Punkte

