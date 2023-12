- SMI vorbörslich: +0,65 Prozent auf 11'261,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,40 Prozent auf 37'090 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,38 Prozent auf 14'734 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,73 Prozent auf 32'686 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler: Erich Ammann tritt aus VR zurück Adam Keswick tritt ebenfalls aus VR zurück Hugo Martinho ersetzt T. Staeheling per 1.4.2024 als Personalchef - Zurich: George Quinn tritt nach zehn Jahren als Group CFO zurück Quinn wird Abschluss 2023 noch beaufsichtigen ernennt Claudia Cordioli als Finanzchefin - Swisscom meldet Störung ihres Mobilfunknetzes - Credit Suisse zahlt in USA Millionenbusse wegen Fonds-Aktivitäten - GAM: Angebot Aktienrückkauf bis zu 3 Mio Aktien NewGAMe rechnet mit Abwicklung Übernahmeangebot Mitte Januar 2024 2023: Bereinigter Verlust vor Steuern zwischen 45 und 50 Millionen Fr. IFRS-Nettoverlust von 105 bis 110 Mio Fr. 2024: Durchschnittliche Management-Fee-Marge wird auf rund 45 BP sinken mit Update der Strategie rechnet 2023 mit Verlust von 105 bis 110 Millionen Franken (HEADLINE) - Also: Beate Flamm verlässt Unternehmen treibt Umbau der Konzernleitung weiter voran - Burckhardt Compression: Bundesstrafgericht spricht zwei Mitarbeitende frei nimmt den jüngsten Bundesstrafgerichtsentscheid zur Kenntnis - Addex verschafft sich mit Ausgabe neuer Aktien aus Kapitalband Flexibilität - DocMorris: Deutscher Bundestag soll Anschub für E-Rezept geben - Galenica gründet zusammen mit Planzer Joint Venture für Pharmalogistik - Sulzer-Chefin Thoma sieht Geschäft auf Zielkurs NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX: Schweizer Börse rechnet 2023 mit Milliardenverlust 2023: Reinverlust in Grössenordnung von 1,0 bis 1,1 Mrd Fr. erwartet Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 3 Prozent erwartet EBITDA-Anstieg währungsbereinigt voraussichtlich 6-7 Prozent Kapitalposition weiterhin stark, voraussichtlich höhere Dividende Q4: Wertberichtigung von rund 340 Mio Fr. auf BME-Goodwill Wertberichtigung von rund 860 Mio Fr. auf Worldline-Anteil PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Trinsic AG hält Anteil von 27,19 Prozent - Baloise: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,99 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,886 Prozent/6,699 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,01 Prozent - Kuros: Banque Pictet & Cie SA meldet Anteil von <3 Prozent - Medacta: Gruppe Siccardi/Medacta meldet Anteil von 69,45 Prozent - Metall Zug: Buhofer Trust I meldet Anteil von 67,56 Prozent - SIX Q4: Wertberichtigung von rund 860 Mio Fr. auf Worldline-Anteil - V-Zug: Annelies Häcki Buhofer meldet Anteil von 5,83 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 5,01 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Richemont-Partner Farfetch führt Gespräche mit Investoren (Sky News) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Perrot Duval: Ergebnis H1 Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2023 (08.30 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr/MK 10.00 Uhr) - SNB: Direktinvestitionen 2022 (Freitag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte November (Freitag) - KOF: Consensus Forecast (Montag) Ausland: - DE: DIW Konjunkturprognose Winter 2023 (09.00 Uhr) ifo-Konjunkturprognose Winter 2023 (10.30 Uhr) RWI-Konjunkturprognose (11.00 Uhr) IWH, Konjunkturprognose zum Winter 2023/2024 (13.00 Uhr) - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - ZO: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk) (14.15 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 11/23 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)(14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 11/23 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 11/23 (14.30 Uhr) Lagerbestände 10/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - IGEA Pharma (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9486 - USD/CHF: 0,8708 - Conf-Future: -37 BP auf 150,30 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,662 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,34 Prozent auf 11'189 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,56 Prozent auf 1'773 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,27 Prozent auf 14'586 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,15 Prozent auf 16'766 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,27 Prozent auf 7'531 Punkte

awp-robot/sw/