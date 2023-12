- SMI vorbörslich: -0,49 Prozent auf 11'089,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,27 Prozent auf 37'082 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,50 Prozent auf 14'778 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,59 Prozent auf 33'140 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär: Moody's senkt Langfrist-Rating auf «A3» von «A2» - SGS schliesst Partnerschaft mit australischem Bioanalyse-Labor Agilex - Schweiter beteiligt sich mit 60 Prozent an JV Jiangsu ZNL Coating New Materials Deal soll Wachstum in China/Asien bringen Option für Übernahme der verbleibenden 40 Prozent Jiangsu erzielt Jahresumsatz von 15 Mio Fr. Kaufpreis im mittleren einstelligen Millionenbereich Technologies stärkt Architekturgeschäft - DKSH erweitert Vertriebsvereinbarung mit Cosucra in Indien Stadler-Lokomotive erhält Zulassung für Betrieb in Belgien und Niederlande - Talenthouse: VR überzeugt von Restrukturierung und Aufhebung der Dekotierung - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Scbweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,35 Prozent; UBS Fund Management 4,97 Prozent - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Inficon: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 4,98 Prozent - Lalique: Mag Seven Ltd. senkt auf <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Finanzierungsstiftung/Vorsorgeeinr. L&S hält Anteil von 15,43 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,11 Prozent - Oneswissbank: HPF Holding de Participations de Famille meldet Anteil v. 69 Prozent/2 Prozent - R&S: Gruppe CGS III meldet 28,06 Prozent/23,28 Prozent; Veraison SICAV - Engagement Fund <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Swisscom könnte Anfang nächstes Jahr für Vodafone Italia bieten (Bloomberg) - UBS-CEO: Liquidation der CS hätte Schockwirkungen ausgelöst (NZZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Evolva: aoGV (Auflösung Gesellschaft) Freitag: - Keine Termine Montag und Dienstag: - Feiertrage, kein Handel an der SIX Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: - US: BIP Q3/23 (14.30 Uhr; 3. Veröffentlichung) Privater Konsum Q3/23 (14.30 Uhr; 3. Veröffentlichung) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Philly Fed Outlook 12/23 (14.30 Uhr) Frühindikator 11/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9443 - USD/CHF: 0,8624 - Conf-Future: -10 BP auf 150,90 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,62 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,01 Prozent auf 11'145 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,03 Prozent auf 1'783 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,00 Prozent auf 14'578 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 16'733 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,19 Prozent auf 7'583 Punkte

