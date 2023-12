- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 11'134,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,30 Prozent auf 37'657 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,16 Prozent auf 15'099 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,42 Prozent auf 33'540 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Tochter CS zu kleiner Busse in Singapur verurteilt - Edisun kauft grosse und veräussert kleine Solaranlagen Verkauf von kleineren Anlagen bringt Einmalgewinn von 18,7 Mio Fr. Restrukturierung soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein - BEKB-Tochter Aity mit neuem Finanzchef - SHL schlägt zwei neue Mitglieder für VR vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 20,42 Prozent - Epic: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,04 Prozent - HBM: Nogra Pharma Invest meldet Anteil von 15,81 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,03 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine vorhanden Freitag: - Keine Termine vorhanden Montag/Dienstag: - SIX geschlossen Mittwoch (3.1.): - Keine Termine vorhanden WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Dezember (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember (3.1.) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 11/23 (vorl., 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 11/23 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9340 - USD/CHF: 0,8398 - Conf-Future: +88 BP auf 151,20 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,647 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,35 Prozent auf 11'114 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,31 Prozent auf 1'775 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,24 Prozent auf 14'546 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,21 Prozent auf 16'742 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,01 Prozent auf 7'572 Punkte

