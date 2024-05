- SMI vorbörslich: +0,06 Prozent auf 12'009,26 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,17 Prozent auf 39'873 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,22 Prozent auf 16'833 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,80 Prozent auf 38'635 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life Q1: Bruttoprämien 7516 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7667 Mio) Prämien Schweiz 4391 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4457 Mio) Prämien Frankreich 1849 Mio EUR (AWP-Konsens: 1744 Mio) Prämien Deutschland 402 Mio EUR (AWP-Konsens: 397 Mio) Fee-Erträge 639 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630 Mio) Nettoneugeld TPAM 691 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2519 Mio) SST-Quote per 31. März 2024 rund 210 Prozent Entwicklung Asset Managers zuversichtlich - Normalisierung erw. Fee-Erträge im unteren Ende des Zielbereichs (850-900 Mio) erw. vorbörsliche Indikation -3,2 Prozent - Roche erhält von FDA «Breakthrough Device Designation» für Bluttest - Sandoz erhält EU-Zulassung für Biosimilars Wyost und Jubbonti - Swisscom und Mobilezone gewinnen Energie Wasser Bern (ewb) als neuen Partner - Baloise: Ergebnis 2023 berufl. Vorsorge 46,5 Mio. Fr. (VJ 52,8 Mio) - Jurassische KB schliesst mehrere Bancomaten und Filialen nach Überfällen - Ypsomed 2023/24: Umsatz fortg. Geschäft 548,5 Mio Fr. (VJ 440,5 Mio) EBIT fortg. Geschäft 86,2 Mio Fr. (VJ 39,4 Mio) Dividende 2 Fr. (AWP-Konsens: 1,90 Fr.; VJ 1,30 Fr.) Reingewinn 78,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,5 Mio) 2024/25: Umsatzwachstum von rund 25 Prozent erwartet Erwarten EBIT von rund 140 Mio Fr. ohne Einmaleffekte Gründen neue Diabetes Care Gesellschaft - strategische Überprüfung Investieren in nächsten 5 Jahren über 1,5 Mrd Fr. in Produktion planen weiteren grossen Produktionsstandort in Nordamerika bauen zweite Fabrik in Schwerin, Eröffnung 2. Jahreshälfte 2026 vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Tech-Industrie Q1: Umsätze -5,4 Prozent gg VJ; Aufträge -2,3 Prozent Anzeichen verdichten sich, dass Talsohle 2024 erreicht wird unehmender Protektionismus als eines der Hauptrisiken Ausland: - GB: Verbraucherpreise April 2,3 Prozent gg VJ (Prog +2,1) - JP: April Exports +8,3 Prozent Y/Y; March +7,3 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: David E.Shaw meldet Anteil von 2,565 Prozent/3,618 Prozent; Sculptor Capital <3 Prozent - EFG: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. meldet Anteil von 66,807 Prozent/2,906 Prozent - Metall Zug: Elisabeth Buhofer meldet Anteil von 4,238 Prozent; Buhofer Trust I 57,3 Prozent - Temenos: FIL Limited meldet Anteil von 3,299 Prozent PRESSE MITTWOCH - Weko startet Vorabklärung im Markt für Brotgetreide und Mehl (Le Temps) Mittwoch: - Swiss Life: Trading Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 11.00/15.00 Uhr) - Roche: Diagnostics Day 2024 (Präsentationen ab 14.00 Uhr CET), London - GV: Partners Group (16.30 Uhr), Aluflexpack, ENR Russia, Stadler Rail, Valiant Donnerstag: - Galenica: Umsatz Q1 - Julius Bär: Interim Statement 4 Monate - GV: Orior, Swiss Steel Freitag: - GV: Cosmo, Helvetia, Phoenix Mecano WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Freitag) Ausland: - US: Wiederverkäufe Häuser 4/24 (16.00 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 1.5.24 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Jungfraubahn (6,50 Fr.) - Nebag (0,32 Fr.) - Villars (5,00 Fr.) - Zuger KB (220,00 Fr.) per 23.05: - BEKB (10,00 Fr.) - CFT (6,00 Fr.) per 24.05: - Partners Group (39,00 Fr.) - Stadler Rail (0,90 Fr.) - Valiant (5,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9893 - USD/CHF: 0,9112 - Conf-Future: -3 BP auf 148,55 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,715 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,30 Prozent auf 12'002 Punkte - SLI (Dienstag): -0,32 Prozent auf 1'955 Punkte - SPI (Dienstag): -0,26 Prozent auf 15'997 Punkte - Dax (Dienstag): -0,22 Prozent auf 18'727 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,32 Prozent auf 8'141 Punkte

