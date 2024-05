STIMMUNG - Zum Wochenschluss zeichnet sich für die Schweizer Börse eine erneut vorsichtige Eröffnung ab. Damit setzt der Leitindex SMI seine Konsolidierungstendenz dieser Woche weiter fort. Während sich auf Wochensicht ein knappes Minus abzeichnet, bleibt sie für den Mai weiterhin klar positiv. Derweil liefern die Vorgaben aus Übersee für den heutigen Handelstag keine einheitlichen Impulse. - SMI vorbörslich: +0,07 Prozent auf 11'878,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,86 Prozent auf 38'111 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,08 Prozent auf 16'737 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,19 Prozent auf 38'508 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Längerfristige Daten zu Remibrutinib bestätigen Wirksamkeit Mittel Remibrutinib auch längerfristig bei Nesselsucht wirksam vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Lalique: Kaufangebot von Silvio Denz über 40 Franken je Aktie VR empfieht Annahme des Angebotes Ankeraktionäre werden nach Dekotierung beteiligt bleiben Denz wird Dekotierung von der Schweizer Börse beantragen - Avolta eröffnet zwei Duty Free-Geschäfte am Hong Kong-Macau Ferry Terminal - CI Com kann Frist für Publikation des Jahresberichts nicht einhalten - EPH ernennt Christina Spyrou-Katras zur Sekretärin der Gesellschaft - Helvetia Swiss Property Fund wird voraussichtlich am 25.6. an der SIX kotiert - Implenia gewinnt Tunnelbau-Projekt in Norwegen - Meyer-Burger beantragt Aktienzusammenlegung im Verhältnis 750:1 - SKAN stockt Beteiligung an Aseptic Technologies auf 90 Prozent auf - SIX spricht Busse von 200'000 CHF gegen Youngtimers NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros zentralisiert Beschaffungswesen in der Gruppe PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: -CN: MAY MANUFACTURING PMI 49.5B VS 50.4 IN APR - JP: APRIL RETAIL SALES +2.4 Prozent Y/Y; MARCH +1.1 Prozent APRIL INDUSTRIAL OUTPUT -0.1 Prozent M/M; MARCH +4.4 Prozent APRIL JOBLESS RATE UNCHANGED FROM MARCH AT 2.6 Prozent MAY TOKYO CORE CPI +1.9 Prozent Y/Y; APRIL +1.6 Prozent - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL APRIL -0,6 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +2,5) EINZELHANDELSUMSATZ REAL APRIL -1,2 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,3) EINFUHRPREISE APRIL +0,7 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5) EINFUHRPREISE APRIL -1,7 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EFG International: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. mit 66,574 Prozent/2,786 Prozent - Leonteq: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - SKAN erhöht Beteiligung an Aseptic Technologies auf 90 Prozent PRESSE FREITAG - Novartis klagt gegen US-Bundesstaat wegen Medikamentenrabatten (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - GV: PEH Dienstag - Burckhardt: Ergebnis 2023/24 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze April 2024 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze März 2024 (08.30 Uhr) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2024 (Dienstag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) (08.45 Uhr) Erzeugerpreise 4/24 (08.45 Uhr) BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) (08.45 Uhr) - IT: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) (11.00 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 4/24 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 5/24 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel: Revese Split 200 zu 1 (Kotierung neue Aktien ab 29.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Romande Energie (1,44 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) per 03.06: - Thurgauer KB (3,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9796 - USD/CHF: 0,9057 - Conf-Future: -126 BP auf 145,75 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,848 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,65 Prozent auf 11'870 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,57 Prozent auf 1'942 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,74 Prozent auf 15'858 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,13 Prozent auf 18'497 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,98 Prozent auf 7'979 Punkte

