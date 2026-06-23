STIMMUNG
Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag den Rückwärtsgang einlegen und damit nicht an den positiven Start in die Woche anknüpfen. Belastend wirken die negativen Vorgaben aus Asien sowie Gewinnmitnahmen im Technologiesektor.
- SMI vorbörslich: -0,89 Prozent auf 13'725,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,29 Prozent auf 51'713 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,32 Prozent auf 26'167 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -2,74 Prozent auf 70'373 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza veröffentlicht angepasste Halbjahreszahlen 2025 - Partners-Group-Management kauft weiter massiv Aktien zu - Swiss Life Asset Managers verkauft Amprion-Beteiligung an RWE - Aryzta-Tochter übernimmt übernimmt Vertriebspartner SEB Gekaufte Firma vertreibt Tiefkühlprodukte in Frankreich - Avolta: übernimmt japanische DFS Okinawa DFS Okinawa erreichte 2025 rund 10 Prozent des Umsatzes von Avolta in APAC Übernahme wirkt sich unmittelbar positiv auf EBITDA-Marge aus Transaktion wird mit vorhandenen Barmitteln finanziert DFS Okinawa war bislang mehrheitlich in Besitz von LVMH Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet erhält 10-Jahres-Vertrag am Orlando International Airport - SHL nominiert Amiri Shoham für den Verwaltungsrat (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - SGS: Aktionärsgruppe Desmarais/Frère meldet Anteil von 14,197 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - keine Termine Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2025/26 (Webcast 11.00 Uhr) Donnerstag - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2025/26 (MK 08.45 Uhr) - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - GV: Lem, Mindmaze WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (09.10 Uhr) - UBS-CFA Index Juni (Mittwoch) - BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröff. 09.30 Uhr) - ZO: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröff. 10.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung (wöchentlich - 14.15 Uhr) S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröff. 15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9243 - USD/CHF: 0,8090 - Swiss Bond Index: +14 BP auf 138,94 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,385 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,54 Prozent auf 13'849 Punkte - SLI (Montag): +0,53 Prozent auf 2'227 Punkte - SPI (Montag): +0,49 Prozent auf 19'571 Punkte - Dax (Montag): +0,62 Prozent auf 25'140 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,80 Prozent auf 8'400 Punkte
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(AWP)