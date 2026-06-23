- SMI vorbörslich: -0,89 Prozent auf 13'725,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,29 Prozent auf 51'713 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,32 Prozent auf 26'167 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -2,74 Prozent auf 70'373 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza veröffentlicht angepasste Halbjahreszahlen 2025 - Partners-Group-Management kauft weiter massiv Aktien zu - Swiss Life Asset Managers verkauft Amprion-Beteiligung an RWE - Aryzta-Tochter übernimmt übernimmt Vertriebspartner SEB Gekaufte Firma vertreibt Tiefkühlprodukte in Frankreich - Avolta: übernimmt japanische DFS Okinawa DFS Okinawa erreichte 2025 rund 10 Prozent des Umsatzes von Avolta in APAC Übernahme wirkt sich unmittelbar positiv auf EBITDA-Marge aus Transaktion wird mit vorhandenen Barmitteln finanziert DFS Okinawa war bislang mehrheitlich in Besitz von LVMH Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet erhält 10-Jahres-Vertrag am Orlando International Airport - SHL nominiert Amiri Shoham für den Verwaltungsrat (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - SGS: Aktionärsgruppe Desmarais/Frère meldet Anteil von 14,197 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - keine Termine Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2025/26 (Webcast 11.00 Uhr) Donnerstag - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2025/26 (MK 08.45 Uhr) - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - GV: Lem, Mindmaze WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (09.10 Uhr) - UBS-CFA Index Juni (Mittwoch) - BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröff. 09.30 Uhr) - ZO: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröff. 10.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung (wöchentlich - 14.15 Uhr) S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröff. 15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9243 - USD/CHF: 0,8090 - Swiss Bond Index: +14 BP auf 138,94 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,385 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,54 Prozent auf 13'849 Punkte - SLI (Montag): +0,53 Prozent auf 2'227 Punkte - SPI (Montag): +0,49 Prozent auf 19'571 Punkte - Dax (Montag): +0,62 Prozent auf 25'140 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,80 Prozent auf 8'400 Punkte

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