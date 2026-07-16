STIMMUNG Der SMI dürfte am Donnerstag dank Gewinnen bei ABB und Partners Group nach Zahlen klar im Plus eröffnen. Das Gros der Titel ist allerdings wenig bewegt. VORGABEN - SMI vorbörslich bei JB: +0,40 Prozent auf 14'365 Punkte - Dow Jones: +0,29 Prozent auf 52'658 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,62 Prozent auf 26'269 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -3,00 Prozent auf 66'676 Punkte - Rohöl Brent: -0,51 Prozent auf 84,51 USD UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB übernimmt Rotork für rund 5,5 Milliarden US-Dollar erwartet durch Rotork-Übernahme 3 Prozent Umsatzbeitrag und höhere EBITA-Marge Verwenden für Übernahme Barerlöse aus Veräusserung Robotics-Geschäft - ABB Q2: Umsatz 9475 Mio USD (AWP-Konsens: 9453 Mio) Auftragseingang 12'042 Mio USD (AWP-Konsens: 10'477 Mio) Operativer EBITA 1925 Mio USD (AWP-Konsens: 1881 Mio) Operative EBITA-Marge 20,2 Prozent (AWP-Konsens: 19,9 Prozent) Reinergebnis 1231 Mio USD (AWP-Konsens: 1325 Mio) Neue Rekordmarke bei Auftragseingang erreicht Hohe Nachfrage in den meisten Kundensegmenten Alle Regionen verzeichneten ein zweistelliges Auftragsplus Ausserordentliches Auftragswachstum bei Rechenzentren Umsatzplus durch höhere Volumen und positive Preisentwicklung Q3: Umsatzplus im unteren bis mittleren «Teens»-Bereich erwartet Operative EBITA-Marge soll sich im Vergleich zum Q2 verbessern 2026: neu Umsatzplus im tiefen 2-stelligen bis unteren «Teens»-Bereich Operative EBITA-Marge weiterhin über VJ (19,0 Prozent) erwartet - Partners Group H1: Kapitalzusagen 16 Mrd USD (AWP-Konsens: 14,0 Mrd) AuM 186 Mrd USD (AWP-Konsens: 186,7 Mrd) Performanceerträge unter 20 Prozent der Gesamteinnahmen erwartet Partners-Group-CEO: Rechnen 2026 mit Performance-Fees-Anteil von 25-40 Prozent Evergreen-Rücknahmen insgesamt 3,8 Mrd USD 79 Prozent der Rücknahmen entfielen auf drei reifere Evergreen-Fonds Mehr als 30 Evergreens mit Zuflüssen CEO: Mehr als 80 Prozent unserer Plattform mit starken Ergebnissen 2026: Erwarten weiterhin Kapitalzusagen von 26 bis 32 Mrd USD - Bajaj Mobility Q2: Umsatz 370 Mio Euro (VJ 231 Mio) EBITDA-Marge rund 8,7 Prozent (VJ -55,6 Prozent) steigert Umsatz auch im zweiten Quartal deutlich (HEADLINE) - Molecular Partnerslegt neue Daten zu MP0317 bei Gallengangskrebs vor - Siegfried ernennt Eduardo Montanha zum COO - Valiant Bank erhält von Moody's erneut Rating 'A1' NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - UBP H1: Reingewinn 169,4 Mio Fr. (VJ 120,7 Mio) Verwaltete Vermögen 193,5 Mrd Fr. (+9,0 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - US: Rohölbestände -1,7 Mio Barrel (Prog -2,4) gg Vorwoche auf 409,7 Benzinbestände -1,5 Mio Barrel (Prog -2,0) gg Vorwoche auf 210,5 Destillatebestände +4,6 Mio Barrel (Prog -1,9) gg Vorwoche auf 108,2 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,051 Prozent - Infracore: Swiss Finance & Property meldet Anteil von 3,038 Prozent - Mindmaze: Olivier Plan meldet Anteil von 23,937 Prozent - Plazza: Livia Auer meldet 5,74 Prozent; Marc Auer 5,74 Prozent; Gabriela/Matthias Auer 11,3 Prozent - R&S: Swisscanto meldet Anteil von 5,007 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent - SoftwareONE: Rubric Capital Management LP meldet Anteil von 5,077 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Syngenta-IPO in Hong Kong lässt weiter auf sich warten (Bloomberg) - Glencore gerät im Kongo wegen Steuerstreit unter Druck (Div. Medien, u.a. TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) Freitag: - DKSH: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) Montag: - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie Q1 (08.30 Uhr) - Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (09.30 Uhr) Ausland: - US: Philadelphia Fed Outlook 7/26 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 6/26 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index (16.00 Uhr) Lagerbestände 5/26 (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 6/26 (16.00 Uhr) - ZO: Handelsbilanz 5/26 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9243 (Vorabend*: 0,9226) - USD/CHF: 0,8061 (Vorabend*: 0,8046) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,46 Prozent auf 14'307 Punkte - SLI (Vortag): +0,44 Prozent auf 2'296 Punkte - SPI (Vortag): +0,37 Prozent auf 20'110 Punkte - DAX (Vortag): -0,59 Prozent auf 25'000 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,19 Prozent auf 8'382 Punkte

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