STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch leicht im Plus eröffnen. Die Stimmung an der Wall Street war am Vorabend dank starker Techpapiere gut. Hierzulande geht die Berichtsaison zwar weiter. Allerdings ist zur Wochenmitte etwas weniger los als am gestrigen Dienstag und vor allem am morigen Donnerstag. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,19 Prozent auf 14'325 Punkte - Dow Jones: +0,74 Prozent auf 52'225 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,29 Prozent auf 25'837 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,34 Prozent auf 66'005 Punkte - Rohöl Brent: +2,02 Prozent auf 92,83 USD - Rohöl WTI: +1,99 Prozent auf 86,02 USD - Gold: +0,96 Prozent auf 4117,08 USD pro Unze - Bitcoin: 65'966 USD (+0,04 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza H1: Umsatz 3374 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3395 Mio) Kern-EBITDA 1175 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1129 Mio) Kern-EBITDA-Marge 34,8 Prozent (AWP-Konsens: 33,2 Prozent) Wachstum in LW 16 Prozent (VJ 19 Prozent) Reinergebnis 572 Mio Fr. (AWP-Konsens: 555 Mio) 2026: Guidance für 2026 erhöht Positive Geschäftsentwicklung im H2 erwartet Negativer FX-Einfluss von 2 Prozent - 3 Prozent auf Umsatz Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio Fr. nach CHI-Verkauf geplant Margen durch FX nur geringfügig belastet Umsatz in Vacaville auf 2025er Niveau erwartet - stärkeres H1 - CFO: Haben gute Visibilität für H2 - daher Umsatzguidance bestätigt ADC-Nachfrage stark - dürfte anhaltend dynamisch bleiben - Roche und Nurix schliessen Vermarktungsabkommen für Wirkstoff Bexobrutideg ab - Trump kündigt Zölle für Generika in Höhe von 100 Prozent an Sandoz nimmt neue Trump-Zölle «zur Kenntnis» Noch zu früh, um die möglichen Auswirkungen einzuschätzen Werden Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen - VAT H1: EBITDA 148,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 151,0 Mio) EBITDA-Marge 29 Prozent (AWP-Konsens: 29,5 Prozent) EBITDA-Marge durch Kosten des Kapazitätsausbaus belastet Reinergebnis 99 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,3 Mio) Q2: Auftragseingang 500 Mio Fr. (AWP-Konsens: 410,0 Mio) Umsatz 291 Mio Fr. (AWP-Konsens: 291,3 Mio) Q3: Erwarten Umsatz von 355 bis 385 Mio Fr. Ausblick 2026 wird bestätigt - Alles über Vorjahr Umsatzausblick für 2027 von 1,5 bis 1,7 Mrd wird derzeit überprüft Wollen Quartals-Umsatzkapazität von 450 Mio Fr. bis Ende Jahr Erwartungen für den WFE-Markt sind deutlich gestiegen Setzen den Ausbau unserer Produktionskapazitäten konsequent fort - VAT übernimmt japanische Atonarp für rund 110 Millionen Franken Übernahmepreis in bar gezahlt, finanziert durch neue Kreditvereinbarung Übernahmevollzug für Q3 2026 erwartet - Avolta expandiert nach Lettland mit 12-Jahres-Vertrag am Flughafen Riga - Cicor H1: Auftragseingang 399,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 355,6 Mio) Umsatz 334,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 328,8 Mio) EBITDA 24,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 24,5 Mio) EBITDA-Marge 7,4 Prozent (AWP-Konsens: 7,4 Prozent) Reinergebnis 6,5 Mio Fr. (VJ 8,5 Mio) Rekordauftragsbestand per Mitte Jahr Grossteil der Massnahmen zur Integration der Zukäufe bereits umgesetzt 2026: Bisherige Prognosen bestätigt Umsatz von 700 - 750 Mio. Fr. erwartet EBITDA im Bereich von 70 - 80 Mio Fr. erwartet Stärkeres zweites Halbjahr erwartet Weitere Akquisitionen im zweiten Halbjahr geplant - Dormakaba bringt intelligenten Tür-Assistenten Easyassist auf weitere Märkte - EFG H1: Reinergebnis 184,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 200,0 Mio) AuM 196,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 195,9 Mrd) Nettoneugeld 5,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,6 Mrd) Geschäftsertrag 856,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 871,4 Mio) AuM nach Quilvest-Akquisition nun über 200 Mrd Fr. gestiegen Zuversichtlich für Erreichung der Ziele 2026-2028 Übernahme von Quilvest per 21. Juli 2026 abgeschlossen 2026: Weitere Akquisitionen werden geprüft CFO: Werden auch weiterhin Optionen für Übernahmen prüfen - Huber+Suhner übernimmt Ingun und stärkt Test- und Messgeschäft Umsatz 2025 im hohen zweistelligen Mio-Bereich, >400 MA - Sensirion bringt DynamiQ-X universal für weltweiten Einsatz auf den Markt - Sunrise begibt neue vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 500 Mio EUR - V-Zug H1: Umsatz 240,9 Mio Fr. (VJ 271,2 Mio) EBIT 7,9 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio) EBIT-Marge 2,8 Prozent (VJ 1,1 Prozent) Reinergebnis 6,9 Mio Fr. (VJ 1,6 Mio) 2026: Erwarten im H2 weiterhin positive Geschäftsentwicklung NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - GB: Inflation Juni 2,6 Prozent (Prognose 2,7) - MOODY'S HEBT ARGENTINIEN AUF 'B3' VON 'CAA1' - AUSBLICK 'POSITIV' WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von <3 Prozent - Aryzta: FIL Limited meldet Anteil von 5,011 Prozent - Tecan: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,977 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - VAT: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Lonza: Ergebnis H1 (MK 9.00/Webcast 14.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - V-Zug: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Leclanché: aoGV (u.a. Décharge) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich) Donnerstag: - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30/14.00 Uhr) - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr/10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Galderma: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 (Webcast 8.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis H1 - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) Freitag: - SGS: Ergebnis H1 (Media Call 07.30 Uhr) - APG SGA: Ergebnis H1 - BB Biotech: Ergebnis Q2 - Calida: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q1 - Orell Füssli: Ergebnis H1 - Schweiter: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - StarragTornos: Ergebnis H1 - Vontobel: Ergebnis H1 (Webcast 09.30) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juni (2. Schätzung, 14.00 Uhr) Ausland: - US: EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9271 (Vorabend*: 0,9269) - USD/CHF: 0,8126 (Vorabend*: 0,8128) - EUR/USD: 1,1409 (Vorabend*: 1,1404) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,31 Prozent auf 14'298 Punkte - SLI (Vortag): +0,13 Prozent auf 2'286 Punkte - SPI (Vortag): +0,31 Prozent auf 20'095 Punkte - DAX (Vortag): +0,66 Prozent auf 25'011 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,28 Prozent auf 8'363 Punkte

awp-robot/uh/ys