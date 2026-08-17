STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Montag gemäss den vorbörslichen Indikationen eine freundliche Eröffnung ab. Nach dem Rücksetzer von vergangenem Freitag und der gesamten letzten Woche aufgrund von Gewinnmitnahmen könnte sich der Leitindex SMI damit wieder etwas stabilisieren. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,17 Prozent auf 14'415 Punkte - Dow Jones: -0,20 Prozent auf 53'732 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -0,28 Prozent auf 26'729 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: +0,66 Prozent auf 69'170 Punkte - Rohöl Brent: -0,17 Prozent auf 88,37 USD - Rohöl WTI: -0,74 Prozent auf 81,79 USD - Gold: +0,42 Prozent auf 4394,81 USD pro Unze - Bitcoin: 63'586 USD (+0,63 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz: schliesst strat. Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars erweitert Biosimilar-Pipeline auf 39 Assets mit Potenzial für bis 46 Zusammenarbeit meilensteinbasiert, Gesamtvergütung bis zu 322 Mio USD vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Dormakaba investiert in Produktionsstandort in Bühl vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Hiag H1: Liegenschaftsertrag 38 Mio Fr. (VJ 39,3 Mio) Neubewertungen 53,39 Mio Fr. (VJ 26,6 Mio) EBIT 105,74 Mio Fr. (VJ 54,9 Mio) Reinergebnis 84,97 Mio Fr. (VJ 44,6 Mio) 2026: Guidance bestätigt - Nebag H1: Reinergebnis 3,0 Mio Fr. (VJ 0,3 Mio) 2026: Werden Mittel vorsichtig investieren - SIG ernennt Ann-Kristin Erkens zur neuen CEO mit sofortiger Wirkung bestätigt Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 nach starkem Halbjahr vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Pictet Asset Management meldet Anteil von 4,963 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,993 Prozent - Idorsia: Jean-Paul Clozel/Martine Clozel melden Anteil von 23,345 Prozent - Medartis: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von 3,107 Prozent PRESSE MONTAG - Glencore erhält Kredit über 1 Mrd USD für Kupferlieferung nach Korea (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Mittwoch: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - BKW: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Elma: Ergebnis H1 - Emmi: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q2 (Webcast 10.30 Uhr) - Sunrise: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juli (1. Schätzung, 14.00 Uhr) - BFS: Industrieproduktion im Q2 (Mittwoch) Ausland: - US: Empire State Index 8/26 (14.30 Uhr) NAHB Wohnungsmarktindex 8/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August) EX-DIVIDENDE DATEN 18.08: - Amrize (0,11 USD) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9399 (Freitagabend*: 0,9403) - USD/CHF: 0,8109 (Freitagabend*: 0,8130) - EUR/USD: 1,1591 (Freitagabend*: 1,1566) *20.52 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): -0,58 Prozent auf 14'391 Punkte - SMIM (Freitag): -0,40 Prozent auf 3'196 Punkte - SPI (Freitag): -0,50 Prozent auf 20'311 Punkte - DAX (Freitag): +0,53 Prozent auf 26'440 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,16 Prozent auf 8'637 Punkte

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