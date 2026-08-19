STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf eine Sitzung mit etwas leichteren Kursen zu. Die Börsenthemen bleiben am Mittwoch die selben: steigende Anleihenrenditen und ein wieder höherer Ölpreis. Besonders der finanzierungsabhängige Technologiesektor steht weltweit unter Druck. Gut möglich, dass auch zur Wochenmitte das Sentiment hierzulande von den defensiven Index-Schwergewichten gestützt wird. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,04 Prozent auf 14'315 Punkte - Dow Jones: -0,22 Prozent auf 53'343 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,33 Prozent auf 26'290 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -3,01 Prozent auf 65'431 Punkte - Rohöl Brent: +0,47 Prozent auf 91,45 USD - Rohöl WTI: +0,60 Prozent auf 85,45 USD - Gold: +0,22 Prozent auf 4343,95 USD pro Unze - Bitcoin: 64'281 USD (-0,21 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit H1: Wachstum in LW 5,9 Prozent (AWP-Konsens: 4,9 Prozent) Umsatz 1711 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1685 Mio) EBITDA 529 Mio Fr. (AWP-Konsens: 521 Mio) EBITDA-Marge 30,9 Prozent (AWP-Konsens: 30,9 Prozent) Reinergebnis 364 Mio Fr. (AWP-Konsens: 350 Mio) Umsatzwachstum durch deutliches Volumenwachstum und Preiseffekte Stark angestiegene direkte Materialpreise im H1 2026: Umsatzplus in LW von 5 bis 6 Prozent erwartet EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau erwartet EBITDA-Marge jeweils saisonbedingt tiefer im H2 als im H1 Weltwirtschaft bleibt erheblichen Unwägbarkeiten ausgesetzt Erwarten in EU leichtes Marktwachstum, keine breite Erholung Positive Entwicklung im Wohnungsneubau und Renovationsgeschäft Erwarten in China fortgesetzten Rückgang der Marktnachfrage vorbörsliche Indikation +4,5 Prozent - Novartis präsentiert Herz-Daten am ESC-Kongress 2026 - Roche kommt mit Bau des Werks in Holly Springs voran - BKW H1: Gesamtleistung 2182,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2237 Mio) EBIT 263,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 293 Mio) Reinergebnis 217,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 201 Mio) Ertrag Energy Solutions temporär von Marktverwerfungen betroffen 2026: EBIT-Ziel im unteren Bereich des Bandes von 650-750 Mio CHF erwartet stärkeres zweites Halbjahr vorbörsliche Indikation -3,0 Prozent - Burckhardt: Compression kündigt Restrukturierungsmassnahmen an Guidance für Geschäftsjahr 2026 bestätigt 150 Stellen in Winterthur betroffen, 70 international Jährliche Kosteneinsparungen von rund 20 Mio Fr. erwartet Restrukturierungsaufwendungen von rund 3 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - DocMorris H1: Reinergebnis -53,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: -49,8 Mio) EBITDA adj. -10,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -10,2 Mio) Break-even bei adj. EBITDA im H2 erwartet Beim freien Cashflow weiterhin Breakeven im Laufe 2027 erwartet Mittelfristig weiterhin jährliches Umsatzwachstum von 15 Prozent erwartet Mittelfristig weiterhin EBITDA-Marge von rund 8 Prozent erwartet 2026: Guidance angehoben Adj. EBITDA von -10 - -17,5 Mio Fr. erw. (bisher -10 - -25) Guidance für Umsatzwachstum auf 9-13 Prozent erhöht Neu Rx-Umsatzwachstum von rund 40 Prozent (bisher rund 20 Prozent) erwartet vorbörsliche Indikation +6,4 Prozent - EFG: verkauft Harris Allday an Canaccord Wealth (AuM 3,1 Mrd GBP) Positiver Effekt von rund 20 Mio Fr. auf Vorsteuergewinn im H2 erwartet Abschluss Transaktion für Q4 2026 erwartet vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Elma H1: Umsatz 77,7 Mio Fr. (VJ 92,3 Mio) Auftragseingang 118,7 Mio Fr. (VJ 85,2 Mio) EBIT -0,8 Mio Fr. (VJ 5,7 Mio) Reinergebnis -1,8 Mio Fr. (VJ 4,5 Mio) Restrukturierung belastet wie erwartet Profitabilität Erfreulicher Auftragsbestand für zweite Jahreshälfte 2026 Transformationsaktivitäten auf Kurs 2026: Erholung der Nettoumsätze im H2 erwartet - Emmi H1: Org. Wachstum 3,6 Prozent (AWP-Konsens: 2,7 Prozent) Umsatz 2323,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2289 Mio) EBIT 152,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 154,4 Mio) EBIT-Marge 6,6 Prozent (AWP-Konsens: 6,7 Prozent) Reinergebnis 100,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 105,6 Mio) Integration von Desserts weitgehend abgeschlossen 2026: Prognose für organ. Umsatzwachstum neu bei 2-3 Prozent (bisher: 1-3 Prozent) unver. EBIT 335-355 Mio Fr u. Reingewinnmarge 4,8-5,3 Prozent erwartet Volumenwachstum in allen Divisionen - US-Markt hinter Erwartungen vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Implenia H1: Umsatz 1767 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1770 Mio) EBIT 60,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,1 Mio) EBIT-Marge 3,4 Prozent (AWP-Konsens: 2,7 Prozent) Reinergebnis 35,57 Mio Fr. (VJ 33,3 Mio) Weiter ab 2027 EBIT über 150 Mio Fr. erwartet Weiter kurz- bis mittelfristig EBIT-Marge von 4,5 Prozent angestrebt Weiter kurz- bis mittelfristig Umsatzerhöhung bis zu 1 Mrd Fr. erw. 2026: EBIT-Ziel von rd. 150 Mio Fr. vor Wachstumsinvest. bestätigt - Kudelski erhält Auftrag von Lionsgate Play Asia - Landis+Gyr: gibt Ergebnis des Aktienrückkaufangebots zum Festpreis bekannt Aktien anteilsmässig im Verhältnis von 24,35 Prozent angenommen plant neues Aktienrückkaufprogramm vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - LLB H1: Geschäftsertrag 315,5 Mio Fr. (VJ 312,8 Mio) Reinergebnis 105 Mio Fr. (VJ 91 Mio) Nettoneugeld 2234 Mio Fr. (VJ 1393 Mio) AuM 115 Mrd Fr. (2025: 108,9 Mrd) 2026: Weiterhin «solides» Ergebnis erwartet - Sensirion H1: Umsatz 179 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,4 Mio) EBITDA 34,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,4 Mio) EBITDA-Marge 19,5 Prozent (AWP-Konsens: 17,9 Prozent) Reinergebnis 18,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,4 Mio) 2026: Umsatz neu zwischen 345-365 Mio erw (bisher: 335-360 Mio) EBITDA-Marge in oberer Hälfte im mittl.- hohen Zehnerbereich Zuversicht in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld währungsber. Umsatzwachstum von 8-14 Prozent erw. (bisher: 5-12 Prozent) Neue Führungsstruktur ab 1. Oktober 2026 Johannes Schumm übernimmt Führung der Komponentenaktivitäten Simon Sonderfeld übernimmt die Führung von Market Solutions - Straumann H1: Umsatz 1380 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1375 Mio) Org. Wachstum 7,8 Prozent (AWP-Konsens: 7,4 Prozent) EBIT 350,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 342,6 Mio) Kern-EBIT-Marge 25,7 Prozent (AWP-Konsens: 25,4 Prozent) Kern-EBIT 354,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 348,7 Mio) Reinergebnis 250,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247,2 Mio) Kern-Reinergebnis 262 Mio Fr. (AWP-Konsens: 249,5 Mio) Q2: Umsatz Nordamerika 177,5 Mio Fr. (Q4: 170,3 Mio; Q3: 161,6 Mio) Umsatz EMEA 285,1 Mio Fr. (Q1: 288,4 Mio; Q4: 299,9 Mio) Umsatz APAC 177,6 Mio Fr. (Q1: 147,2 Mio; Q4: 123,9 Mio) Umsatz LatAm 66,8 Mio Fr. (Q1: 62,1 Mio; Q4: 60,8 Mio) 2026: Core-EBIT-Marge soll um 140 bis 170 Basispunkte steigen Weiter organ. Umsatzwachstum im hohen 1-stell. Prozent-Bereich erw. Weiter Anstieg Core EBIT-Marge um 140 bis 170 BP erwartet VBP 2.0 Prozess in China beginnt möglicherweise in H2 CEO Guillaume Daniellot tritt nach fast 20 Jahren zurück Group ernennt Christopher Norbye zum künftigen CEO vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Sunrise Q2: Umsatz 713 Mio Fr. (AWP-Konsens: 715 Mio) EBITDAaL adj. 244,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 245 Mio) Nettoverlust 22,4 Mio Fr. (VJ -53,6 Mio) 2026: Ausblick bestätigt Divid. 3,49 Fr. pro Klasse-A-Aktie und 0,35 pro Klasse-B-Aktie vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q2 +5,5 Prozent; Bauproduktion +2,1 Prozent zum VJ Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor meldet Eigenanteil von 5,152 Prozent - DKSH: Black Creek Investment Management Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Idorsia meldet Eigenanteil von <3 Prozent/18,282 Prozent PRESSE MITTWOCH - Post baut weniger IT-Stellen ab als geplant (Le Temps) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q2 (Webcast 10.30 Uhr) - BKW: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Sunrise: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Asmallworld: Ergebnis H1 - BCV: Ergebnis H1 (MK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Centiel: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 - Novavest: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Freitag: - Clientis: Ergebnis H1 - GKB: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli (Donnerstag) Ausland: - EU: EZB Leistungsbilanz 6/26 (10.00 Uhr) Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig, 11.00 Uhr) Verbraucherpreise 7/26 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - GESTERN, 18. August) EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9398 (Vorabend*: 0,9405) - USD/CHF: 0,8104 (Vorabend*: 0,8125) - EUR/USD: 1,1596 (Vorabend*: 1,1576) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,13 Prozent auf 14'321 Punkte - SMIM (Vortag): -0,87 Prozent auf 3'149 Punkte - SPI (Vortag): -0,10 Prozent auf 20'162 Punkte - DAX (Vortag): -0,80 Prozent auf 26'128 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,82 Prozent auf 8'509 Punkte

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