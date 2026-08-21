STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag mit tieferen Kursen erwartet. Negative Vorgaben von der Wall Street bremsten bereits die Börsen in Asien. In den USA sorgte ein Mix aus weiter steigenden Anleiherenditen und Ölpreisen sowie schwache Zahlen von Walmart für Verluste. Hierzulande ist die Agenda dünn gefüllt, nur einige Unternehmen aus der zweiten Reihe legen Zahlen vor. Im Tagesverlauf rücken Einkaufsmanagerindizes sowohl aus Europa als auch am Nachmittag aus den USA in den Blick. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,16 Prozent auf 14'345 Punkte - Dow Jones: -1,32 Prozent auf 52'759 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,00 Prozent auf 26'067 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,28 Prozent auf 66'034 Punkte - Rohöl Brent: -0,35 Prozent auf 93,45 USD - Rohöl WTI: -0,53 Prozent auf 86,37 USD - Gold: +1,02 Prozent auf 4565,22 USD pro Unze - Bitcoin: 75'704 USD (+8,53 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: kauft Firma Fermacell für 840 Millionen Euro Übernommene Firma mit Jahresumsatz von rund 430 Mio EUR Run-Rate-EBITDA-Synergien von rund EUR 22 Millionen im dritten Jahr Übernahme sol sich im ersten Jahr positiv auf EPS auswirken Abschluss der Transantion voraussichtlich im H1 2027 vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Roche-Tochter Genentech investiert 750 Millionen Dollar in US-Werk vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent - DSM-Firmenich zieht in China gegen Patentverletzer vor Gericht Klage betrifft Verfahren zur Herstellung von Sclareol fordert Unterlassung der Patentnutzung und Entschädigung - GKB H1: Reinergebnis 137,2 Mio Fr. (VJ 116,1 Mio) Geschäftserfolg 140,3 Mio Fr. (VJ 118,8 Mio) 2026: Ausblick erhöht - neu Gewinn über Vorjahr erwartet schärft Positionierung der BZ Bank - Hypi Lenzburg H1: Geschäftserfolg 10,26 Mio Fr. (VJ 7,5 Mio) Reinergebnis 9,1 Mio Fr. (VJ 7,8 Mio) H2: Steigende Erträge im Anlagegeschäft erwartet Moderates Wachstum bei Hypothekarkrediten angestrebt Neue Impulse durch Lancierung eigener Vorsorgestiftungen - Siegfried H1: Umsatz 633,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 624,0 Mio) Kern-EBITDA 142,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137,3 Mio) Kern-EBITDA-Marge 22,4 Prozent (AWP-Konsens: 22,0 Prozent) Kern-Reinergebnis 68,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,0 Mio) Mittelfristiger Ausblick bestätigt Integration der neu erworbenen Standorte verläuft planmässig 2026: Core EBITDA-Marge über 23 Prozent erw. Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in LW erw. vorbörsliche Indikation +3,4 Prozent - Vetropack H1: Umsatz 404,6 Mio Fr. (VJ 412,7 Mio) EBIT 11,8 Mio Fr. (VJ 20,5 Mio) EBIT-Marge adj. 4,1 Prozent (VJ 5,5 Prozent) EBIT adj. 16,6 Mio Fr. (VJ 22,6 Mio) Reinergebnis 4,8 Mio Fr. (VJ 9,8 Mio) 2026: Umsatzprognose für Gesamtjahr leicht erhöht Operative Ergebnismarge dürfte leicht steigen Investitionen in Sachanlagen auf Vorjahresniveau geplant 2030: Mittelfristig Umsatzwachstum im tiefen einstelligen Prozent-Bereich Zweistellige operative Marge bis Ende der Periode angestrebt Zweistellige Rendite auf das eingesetzte Kapital als Ziel - APG SGA verkauft Immobilie in Bern, positiver Einfluss von 3,4 Mio Fr. - Wisekey ernennt Alexander Hirsch zum Group Chief Marketing Officer NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Clientis H1: Gruppengewinn 33,5 Mio Fr. (VJ 31,4 Mio) - Swiss Central City Real Estate Fund mit höherem Gewinn im Halbjahr PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz schliesst Freihandelsverhandlungen mit China ab 99,8 Prozent der Schweizer Exporte künftig zollfrei auf chinesischen Markt Ausland - JP: Kerninflation steigt im Juli auf 1,8 Prozent (VM 1,6 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DKSH: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Fundsight meldet Anteil von 3,719 Prozent - Fresenius senkt Beteiligung an FMC weiter - Gurit: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,954 Prozent - Leonteq: Gruppe Gruppe um Rainer-Marc Frey (H21 Macro Limited) löst sich auf - Siegfried: Swisscanto meldet Anteil von 5,051 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,042 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Siegfried: Webcast zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Montag: - Allreal: Ergebnis H1 (Webcast 9.15 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis H1 Dienstag: - Arbonia: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 - Cham SP: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Epic: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - LUKB: Ergebnis Q2 (MK 11.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SMG: Ergebnis H1 (Webcast 9.30 Uhr) - Swiss: MK Rückblick Sommerflugplan (8.45 Uhr) - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Valartis: Ergebnis H1 - VP Bank: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juli (2. Schätzung, Montag) - BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2025 (Dienstag) Ausland: - DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1.Ver., 09.30 Uhr) - FR: Geschäftsklima 8/26 (08.45 Uhr) Produzentenvertrauen 8/26 (08.45 Uhr) S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1.Ver., 09.15 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1.Ver., 15.45 Uhr) - ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1.Ver., 10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9354 (Vorabend*: 0,9350) - USD/CHF: 0,7999 (Vorabend*: 0,8009) - EUR/USD: 1,1694 (Vorabend*: 1,1674) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,13 Prozent auf 14'368 Punkte - SMIM (Vortag): -0,12 Prozent auf 3'140 Punkte - SPI (Vortag): -0,12 Prozent auf 20'199 Punkte - DAX (Vortag): -0,42 Prozent auf 25'983 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,57 Prozent auf 8'453 Punkte

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