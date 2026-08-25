STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag gemäss den vorbörslichen Kursen eine freundliche Eröffnung ab. Im weiteren Wochenverlauf dürften vor allem die Nvidia-Zahlen sowie weitere US-Inflationsdaten die Richtung vorgeben. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,16 Prozent auf 14'470 Punkte - Dow Jones: +0,26 Prozent auf 53'417 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,76 Prozent auf 25'980 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,53 Prozent auf 65'877 Punkte - Rohöl Brent: -0,98 Prozent auf 91,27 USD - Rohöl WTI: -0,94 Prozent auf 84,21 USD - Gold: -0,05 Prozent auf 4649,77 USD pro Unze - Bitcoin: 80'574 USD (+4,27 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize ernennt Sam Poletti zum Finanzchef Bisheriger CFO Baris Oran tritt aus persönlichen Gründen zurück - Aevis platziert 1'000'000 Aktien bei Family Office der Familie Demole - Arbonia H1: Umsatz 318,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 314,2 Mio) EBITDA 23,8 Mio Fr. (VJ 27,9 Mio) EBITDA-Marge adj. 7,5 Prozent (AWP-Konsens: 8,8 Prozent) EBITDA adj. 23,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,7 Mio) Org. Wachstum 2,3 Prozent (AWP-Konsens: 1,1 Prozent) Reinergebnis -7,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -2,5 Mio) starkes Umsatzwachstum in Westeuropa und Zentral- and Osteuropa Umsätze in Deutschland wegen Garant rückläufig verbindliches Angebot von 20 Mio Fr für Business Center Verkaufsvertrag für nicht mehr benötigte Liegenschaft nahe Wien Closing des Verkaufs von Skyfens im April 2026 vollzogen Einsparungen bis 2030 von über 8 Mio Fr pro Jahr durch Programm Einsparungen für 2027 von über 5 Mio Fr durch Performance Plus konzernweites «Performance-Plus»-Programm lanciert Erwarten bis Ende 2026 Garant-Umsatzniveau von vor SAP-Einführung Lieferrückstände gegenüber Kunden bei Garant weitgehend abgebaut Operative Stabilisierung verläuft planmässig bei Garant SAP-Einführung bei Garant belastete EBITDA einmalig mit 8,4 Mio Für Russlandverkauf ist das Genehmigungsverfahren im Gange 2026: Aufgrund SAP-Belastungen wird EBITDA-Guidance angepasst ber. EBITDA auf Vorjahresniveau von 57,3 Mio Fr. erwartet Weiterhin Umsatzwachstum von 3-5 Prozent ggü. VJ-Umsatz von 622 Mio Fr Mittelfristziele bestätigt - BCGE H1: Geschäftsertrag 310,47 Mio Fr. (VJ 276,5 Mio) Reinergebnis 118,59 Mio Fr. (VJ 94 Mio) Betriebsergebnis 138 Mio Fr. (VJ 110,9 Mio) 2026: Ergebnis über Vorjahr erwartet - Cham SP H1: Mietertrag 13,7 Mio Fr. (VJ 13,1 Mio) Erfolg aus Neubewertungen 6,4 Mio Fr. EBIT vor Neubewertungen 5,5 Mio Fr. (VJ 39,0 Mio) Reinergebnis 8,4 Mio Fr. (VJ 144,0 Mio) 2026: Strategiekonformes WAchstum des Mietertrags erwartet - DKSH schliesst Vertriebspartnerschaft mit Bioyond Robotics in Australien - EFG ernennt Ranjit ernennt Ranjit Khanna in Dubai zum CEO - Epic H1: Mietertrag 34,75 Mio Fr. (VJ 33,4 Mio) EBITDA vor NB und ohne Devestitionsgewinn 28,1 Mio Fr. (VJ 26,8 Mio) H1: Leerstand 9,4 Prozent (Ende 2025: 3,4 Prozent) 2026: Anstieg des Mietertrag um 1,5 Prozent erwartet (bisher +1,0 Prozent) - Komax ernennt Roger Albrecht zum neuen CEO (kommt von Rieter) Neuer CEO übernimmt Amt im Q1 2027 - VRP bis dann Interims-CEO - Leonteq schlägt Andreas Casutt als neuen VRP vor schlägt Reto Suter zur Wahl in VR vor Philippe Le Baquer (seit 2021 VR) wird Vizepräsident Grossaktionär Rainer-Marc Frey fordert Aktienrückkaufprogramm Entlastung VR und GL für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 beantragt Grossaktionär Rainer-Marc Frey fordert Statutenänderung - VR dagegen VR gibt zu Aktienrückkaufprogramm keine Empfehlung ab vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - LUKB H1: Geschäftserfolg 181,7 Mio Fr. (VJ 170,9 Mio) Reinergebnis 161,4 Mio Fr. (VJ 150,7 Mio) Geschäftsertrag 369,2 Mio Fr. (VJ 347,4 Mio) Nettoneugeld 708,8 Mio Fr. (VJ 464 Mio) AuM 43'993 Mrd Fr. (2025: 42,6 Mrd) 2026: Konzerngewinn neu von 305-320 Millionen erwartet - Molecular Partners H1: Reinergebnis -26,7 Mio Fr. (VJ -37,2 Mio) Flüssige Mittel 67,9 Mio Fr. (2025: 93,1 Mio) Betrieb bis Ende 2027 gesichert - Orior H1: Umsatz 283 Mio Fr. (AWP-Konsens: 287 Mio) Org. Wachstum -5,7 Prozent (AWP-Konsens: -5,1 Prozent) EBITDA-Marge adj. 5,5 Prozent (AWP-Konsens: 5,3 Prozent) Adj. EBITDA 15,5 Mio Fr. (VJ 16,3 Mio) Reinergebnis 4,6 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) 2026: Neu org. Umsatzentwicklung von -6,0 bis -8,0 Prozent erwartet Weiter adj. EBITDA-Marge von 6,3 bis 6,6 Prozent erwartet - SMG H1: Umsatz 179,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 178,5 Mio) EBITDA adj. 101,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 100,8 Mio) EBITDA-Marge adj. 56,5 Prozent (AWP-Konsens: 56,5 Prozent) 2026: Umsatzwachstum von 11-12 Prozent erwartet (zuvor 10-12 Prozent) Weiterhin EBITDA-Marge von 56-58 Prozent erwartet Capex verbessert und bei 7,5-8,5 Prozent des Umsatzes erwartet Jörn Nikolay tritt als VRP zurück - Tonini soll neuer VRP werden CEO Christoph Tonini tritt per 31.12.2026 zurück Alberto Sanz de Lama wird neuer CEO per 2027 - TX Group H1: Umsatz 402.4 Mio Fr. (VJ 426,6 Mio) EBIT -9,9 Mio Fr. (VJ 7 Mio) Reinergebnis -14,6 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) EBIT adj. 67,1 Mio Fr. (VJ 38,5 Mio) Wertminderung von 46,4 Mio bei Goldbach verbucht TX: COO Tanja zu Waldeck velässt das Unternehmen Daniel Mönch wird COO und übernimmt Verantwortung für Goldbach Transformationsprozess bei Tamedia verlängert sich - Ziele verschoben - Valartis H1: Reinergebnis 3,7 Mio Fr. (VJ 8,6 Mio) Geschäftsertrag 5,49 Mio Fr. (VJ 7,1 Mio) - VP Bank H1: AuM 57,11 Mrd Fr. (2025: 53,7 Mrd) Nettoneugeld 1,39 Mrd Fr. (VJ 2,1 Mrd) Reinergebnis 32,4 Mio Fr. (VJ 28,8 Mio) Geschäftsertrag 171,6 Mio Fr. (VJ 175,4 Mio) H2: Normalisierung der saisonal begünstigten Netto-Neugeldzuflüsse NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BFS: BIP 2025 gemäss volkswirt. Gesamtrechnung +1,6 Prozent (Seco-Schätzung: +1,4 Prozent) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dätwyler: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Dottikon ES: Ingro Finanz meldet Anteil von 7,057 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,041 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,003 Prozent - Medartis: Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab meldet Anteil von <3 Prozent - UBS: Norges Bank meldet Anteil von 3,012 Prozent - Valiant: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Arbonia: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr) - Cham SP: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Epic: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - LUKB: Ergebnis Q2 (MK 11.00 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SMG: Ergebnis H1 (Webcast 9.30 Uhr) - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Mittwoch: - EvoNext: Ergebnis H1 - Gurit: Ergebnis H1 - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) Donnerstag: - Givaudan: Summer Investor Conference (10.00 Uhr) - Accelleron: Ergebnis H1 - Bajaj Mobility: Ergebnis H1 - Feintool: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Infracore: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Klingelnberg: GV (12.00 Uhr) - Mindmaze: Ergebnis H1 - SF Urban: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index August (Mittwoch) - BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2 (Donnerstag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 8/26 (10.00 Uhr) - FR: Verbrauchervertrauen 8/26 (08.45 Uhr) - US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) FHFA Hauspreisindex 6/26 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 8/26 (16.00 Uhr) Neubauverkäufe 7/26 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 8/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching) SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9366 (Vorabend*: 0,9360) - USD/CHF: 0,8036 (Vorabend*: 0,8026) - EUR/USD: 1,1654 (Vorabend*: 1,1662) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,07 Prozent auf 14'447 Punkte - SMIM (Vortag): +0,13 Prozent auf 3'161 Punkte - SPI (Vortag): -0,03 Prozent auf 20'312 Punkte - DAX (Vortag): -0,11 Prozent auf 26'107 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,37 Prozent auf 8'453 Punkte

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