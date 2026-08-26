STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer leicht freundlichen Tendenz
erwartet. Unterstützung kommt von den US-Börsen, die dank tieferen Ölpreisen und
sinkenden Anleiherenditen zulegten. Bevor der Chip-Gigant Nvidia am Abend seine 
Ergebnisse präsentiert, rücken noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten in den 
Blick. Von diesen interessiert der PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmass
der US-Notenbank Fed besonders.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,17 Prozent auf 14'550 Punkte
- Dow Jones:              +0,30 Prozent auf 53'577 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,66 Prozent auf 26'151 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,61 Prozent auf 66'257 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,81 Prozent auf 86,98 USD
- Rohöl WTI:              -1,85 Prozent auf 80,84 USD
- Gold:                   -0,60 Prozent auf 4630,45 USD pro Unze
- Bitcoin:                78'903 USD (-2,05 Prozent in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Lonza ernennt Samanta Cimitan zur Chief Commercial Officer
      
- Gurit H1: Umsatz 153,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152,7 Mio)
            EBIT adj. 16,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,0 Mio)
            Reingewinn 9,0 Mio Fr. (VJ -68,3 Mio)
      2026: Jahresziele erhöht - Neu Umsatzwachstum von 9-11 Prozent erwartet
            Neu bereinigte EBIT-Marge von rund 10 Prozent prognostiziert
            berücksichtigt Trumps «Kanada-Zölle» bereits in Prognose 
      ernennt Interims-CEO Viktor Bernhardt definitiv zum CEO
   
- Intershop H1: Liegenschaftsertrag 37,7 Mio Fr. (VJ 39,5 Mio)
                Leerstandsquote 6,5 Prozent (2025: 6,9 Prozent)
                Reinergebnis 67,5 Mio Fr. (VJ 175,9 Mio)
                Neubewertungen 47,7 Mio Fr. (VJ 200,2 Mio)
          2026: Neu nur noch stabiler Liegenschaftsertrag erw.
                Erfolg aus Verkauf von mind. 30 Mio Fr. erwartet
                Gewinn erw., der Fortführung Dividendenpolitik ermöglicht
             
- Kudelski H1: Umsatz 171,8 Mio USD (VJ 174,5 Mio)
               EBITDA -11,5 Mio USD (VJ -19,1 Mio)
               Reinergebnis -20,3 Mio USD (VJ -32,9 Mio)
         2026: Klar verbesserte Profitabilität im H2 erwartet
               EBITDA im zweistelligen Mio-Bereich für Digital Security erw.
               EBITDA-Verlust bei Cybersecurity höher als 2025 erwartet
               EBITDA-Verlust bei IoT im H2 unter H1 erwartet
               Free Cashflow im H2 auf Breakeven-Niveau erwartet
           H2: Bessere Umsatzentwicklung als im H1 erwartet
          
- Minoteries H1: Nettoumsatz 78,4 Mio Fr. (VJ 71,1 Mio)
                 EBIT -1,4 Mio Fr. (VJ +2,9 Mio)
                 Reinergebnis -962'000 Fr. (VJ 2,64 Mio)
           2026: Aussichten im Rahmen der formulierten Erwartungen
  
- SoftwareOne H1: Umsatz 818 Mio Fr. (AWP-Konsens: 813 Mio)
                  EBITDA adj. 204 Mio Fr. (AWP-Konsens: 188 Mio)
                  EBITDA-Marge adj. 24,9 Prozent (AWP-Konsens: 23,2 Prozent)
            2026: Bereinigte EBITDA-Marge weiterhin über 23 Prozent prognostiziert
                  Erwartet mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum
           Neue regionale Führungsstruktur ab 1. September 2026
           COO Oliver Berchtold verlässt das Unternehmen
           vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent

- Stadler Rail H1: Umsatz 1965 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1849 Mio)
                   EBIT 79,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,1 Mio)
                   EBIT-Marge 4,0 Prozent (AWP-Konsens: 3,7 Prozent)
                   Reinergebnis 31,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,5 Mio)
                   Auftragseingang 2738 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2224 Mio)
                   Auftragsbestand 33'269 Mio Fr. (VJ 32'286 Mio)
             2026: Weiterhin Umsatz von deutlich über 5 Mrd Fr. erwartet
                   Weiterhin EBIT-Marge von über 5 Prozent erwartet
             Unwetterfolgen noch bis ins Jahr 2027 spürbar
             Weiterhin mittelfristig Umsatz von über 5 Mrd Fr. erwartet
             Weiterhin mittel- bis langfristig EBIT-Margen-Ziel von 6-8 Prozent
             vorbörsliche Indikation +4,6 Prozent

- Addex nimmt 2,8 Millionen US-Dollar über ATM-Vereinbarung ein
- SHL will Pflicht zu Übernahmeangebot abschaffen 

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Raiffeisen H1: Reinergebnis 659,3 Mio Fr. (VJ 555 Mio)
                 Nettoneugeldzufluss in Anlage- und Vorsorgedepots von 3,3 Mrd
                 Geschäftsertrag 2,04 Mrd Fr. (VJ 1,90 Mrd)
                 Geschäftserfolg 785,1 Mio Fr. (VJ 670 Mio)
             H2: Stabile Geschäftsentwicklung über Vorjahr erwartet             
             startet 60-Mio-Sparprogramm - Abbau von bis zu 180 Stellen
             gibt sich neue Organisationsstruktur
             
- Denner-Marketingchef Raphael Werner nimmt den Hut

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Bachem: Ingro Finanz meldet Anteil von 58,301 Prozent
- Cembra: Dimensional Holdings/Dimensional Ireland Ltd melden neu Anteil von >3 Prozent
- Centiel: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,035 Prozent
- Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Valiant: Swisscanto meldet Anteil von 3,001 Prozent

PRESSE MITTWOCH
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
- Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- SoftwareOne: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)
- Stadler Rail: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)

Donnerstag:
- Givaudan: Summer Investor Conference (10.00 Uhr)
- Accelleron: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr)
- Bajaj Mobility: Ergebnis H1
- Feintool: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Infracore: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Investis: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)
- Mindmaze: Ergebnis H1
- SF Urban: Ergebnis H1
- GV: Klingelnberg

Freitag:
- Adval Tech: Ergebnis H1
- CFT: Ergebnis H1
- Edisun Power: Ergebnis H1
- Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr)
- Highlight Event: Ergebnis H1
- Jungfraubahn: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr)
- Warteck Invest: Ergebnis H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- UBS-CFA Index August (10.00 Uhr)
- BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2 (Donnerstag)
- BFS: Parahotellerie Q2 (Freitag)
- KOF Konjunkturbarometer August (Freitag)

Ausland:
- US: Private Einkommen und Ausgaben 7/26 (14.30 Uhr)
      Inlation PCE Juli (14.30 Uhr)
      Realeinkommen 7/26 (14.30 Uhr)
      Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig, 14.30 Uhr)
      BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr)
      Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching)

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
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DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9374 (Vorabend*: 0,9362)
- USD/CHF: 0,8038 (Vorabend*: 0,8020)
- EUR/USD: 1,1661 (Vorabend*: 1,1674)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,54 Prozent auf 14'525 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,32 Prozent auf 3'172 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,54 Prozent auf 20'421 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,61 Prozent auf 26'266 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,16 Prozent auf 8'439 Punkte

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(AWP)