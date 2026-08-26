STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer leicht freundlichen Tendenz erwartet. Unterstützung kommt von den US-Börsen, die dank tieferen Ölpreisen und sinkenden Anleiherenditen zulegten. Bevor der Chip-Gigant Nvidia am Abend seine Ergebnisse präsentiert, rücken noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten in den Blick. Von diesen interessiert der PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank Fed besonders. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,17 Prozent auf 14'550 Punkte - Dow Jones: +0,30 Prozent auf 53'577 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,66 Prozent auf 26'151 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,61 Prozent auf 66'257 Punkte - Rohöl Brent: -1,81 Prozent auf 86,98 USD - Rohöl WTI: -1,85 Prozent auf 80,84 USD - Gold: -0,60 Prozent auf 4630,45 USD pro Unze - Bitcoin: 78'903 USD (-2,05 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza ernennt Samanta Cimitan zur Chief Commercial Officer - Gurit H1: Umsatz 153,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152,7 Mio) EBIT adj. 16,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,0 Mio) Reingewinn 9,0 Mio Fr. (VJ -68,3 Mio) 2026: Jahresziele erhöht - Neu Umsatzwachstum von 9-11 Prozent erwartet Neu bereinigte EBIT-Marge von rund 10 Prozent prognostiziert berücksichtigt Trumps «Kanada-Zölle» bereits in Prognose ernennt Interims-CEO Viktor Bernhardt definitiv zum CEO - Intershop H1: Liegenschaftsertrag 37,7 Mio Fr. (VJ 39,5 Mio) Leerstandsquote 6,5 Prozent (2025: 6,9 Prozent) Reinergebnis 67,5 Mio Fr. (VJ 175,9 Mio) Neubewertungen 47,7 Mio Fr. (VJ 200,2 Mio) 2026: Neu nur noch stabiler Liegenschaftsertrag erw. Erfolg aus Verkauf von mind. 30 Mio Fr. erwartet Gewinn erw., der Fortführung Dividendenpolitik ermöglicht - Kudelski H1: Umsatz 171,8 Mio USD (VJ 174,5 Mio) EBITDA -11,5 Mio USD (VJ -19,1 Mio) Reinergebnis -20,3 Mio USD (VJ -32,9 Mio) 2026: Klar verbesserte Profitabilität im H2 erwartet EBITDA im zweistelligen Mio-Bereich für Digital Security erw. EBITDA-Verlust bei Cybersecurity höher als 2025 erwartet EBITDA-Verlust bei IoT im H2 unter H1 erwartet Free Cashflow im H2 auf Breakeven-Niveau erwartet H2: Bessere Umsatzentwicklung als im H1 erwartet - Minoteries H1: Nettoumsatz 78,4 Mio Fr. (VJ 71,1 Mio) EBIT -1,4 Mio Fr. (VJ +2,9 Mio) Reinergebnis -962'000 Fr. (VJ 2,64 Mio) 2026: Aussichten im Rahmen der formulierten Erwartungen - SoftwareOne H1: Umsatz 818 Mio Fr. (AWP-Konsens: 813 Mio) EBITDA adj. 204 Mio Fr. (AWP-Konsens: 188 Mio) EBITDA-Marge adj. 24,9 Prozent (AWP-Konsens: 23,2 Prozent) 2026: Bereinigte EBITDA-Marge weiterhin über 23 Prozent prognostiziert Erwartet mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum Neue regionale Führungsstruktur ab 1. September 2026 COO Oliver Berchtold verlässt das Unternehmen vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent - Stadler Rail H1: Umsatz 1965 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1849 Mio) EBIT 79,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,1 Mio) EBIT-Marge 4,0 Prozent (AWP-Konsens: 3,7 Prozent) Reinergebnis 31,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,5 Mio) Auftragseingang 2738 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2224 Mio) Auftragsbestand 33'269 Mio Fr. (VJ 32'286 Mio) 2026: Weiterhin Umsatz von deutlich über 5 Mrd Fr. erwartet Weiterhin EBIT-Marge von über 5 Prozent erwartet Unwetterfolgen noch bis ins Jahr 2027 spürbar Weiterhin mittelfristig Umsatz von über 5 Mrd Fr. erwartet Weiterhin mittel- bis langfristig EBIT-Margen-Ziel von 6-8 Prozent vorbörsliche Indikation +4,6 Prozent - Addex nimmt 2,8 Millionen US-Dollar über ATM-Vereinbarung ein - SHL will Pflicht zu Übernahmeangebot abschaffen NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Raiffeisen H1: Reinergebnis 659,3 Mio Fr. (VJ 555 Mio) Nettoneugeldzufluss in Anlage- und Vorsorgedepots von 3,3 Mrd Geschäftsertrag 2,04 Mrd Fr. (VJ 1,90 Mrd) Geschäftserfolg 785,1 Mio Fr. (VJ 670 Mio) H2: Stabile Geschäftsentwicklung über Vorjahr erwartet startet 60-Mio-Sparprogramm - Abbau von bis zu 180 Stellen gibt sich neue Organisationsstruktur - Denner-Marketingchef Raphael Werner nimmt den Hut PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: Ingro Finanz meldet Anteil von 58,301 Prozent - Cembra: Dimensional Holdings/Dimensional Ireland Ltd melden neu Anteil von >3 Prozent - Centiel: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,035 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Valiant: Swisscanto meldet Anteil von 3,001 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SoftwareOne: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) Donnerstag: - Givaudan: Summer Investor Conference (10.00 Uhr) - Accelleron: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Bajaj Mobility: Ergebnis H1 - Feintool: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Infracore: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Mindmaze: Ergebnis H1 - SF Urban: Ergebnis H1 - GV: Klingelnberg Freitag: - Adval Tech: Ergebnis H1 - CFT: Ergebnis H1 - Edisun Power: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - Highlight Event: Ergebnis H1 - Jungfraubahn: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr) - Warteck Invest: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index August (10.00 Uhr) - BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2 (Donnerstag) - BFS: Parahotellerie Q2 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer August (Freitag) Ausland: - US: Private Einkommen und Ausgaben 7/26 (14.30 Uhr) Inlation PCE Juli (14.30 Uhr) Realeinkommen 7/26 (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig, 14.30 Uhr) BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching) SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9374 (Vorabend*: 0,9362) - USD/CHF: 0,8038 (Vorabend*: 0,8020) - EUR/USD: 1,1661 (Vorabend*: 1,1674) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,54 Prozent auf 14'525 Punkte - SMIM (Vortag): +0,32 Prozent auf 3'172 Punkte - SPI (Vortag): +0,54 Prozent auf 20'421 Punkte - DAX (Vortag): +0,61 Prozent auf 26'266 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,16 Prozent auf 8'439 Punkte

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