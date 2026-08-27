STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf eine freundliche Eröffnung zu. Gestützt wird die Stimmung von den am Abend zuvor publizierten Quartalszahlen des Chip-Giganten Nvidia. In den Fokus rückt nun aber bereits auch das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und dort insbesondere die Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,08 Prozent auf 14'555 Punkte - Dow Jones: -0,21 Prozent auf 53'464 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,08 Prozent auf 26'130 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,20 Prozent auf 66'127 Punkte - Rohöl Brent: -1,06 Prozent auf 86,91 USD - Rohöl WTI: -1,08 Prozent auf 81,34 USD - Gold: +0,30 Prozent auf 4607,67 USD pro Unze - Bitcoin: 78'819 USD (-0,11 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon platziert Anleihe über 500 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2033 - Helvetia Baloise bringt neue Kaskoversicherung auf den Markt - Roche erhält US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests - Accelleron H1: Umsatz 737,3 Mio USD (AWP-Konsens: 701,6 Mio) operativer EBITA 189,7 Mio USD (AWP-Konsens: 180,5 Mio) operative EBITA-Marge 25,7 Prozent (AWP-Konsens: 25,4 Prozent) Reinergebnis 150,8 Mio USD (AWP-Konsens: 134,6 Mio) 2026: Neu organisches Umsatzwachstum von 14-17 Prozent (bisher: 9-14 Prozent) Weiterhin operative EBITA-Marge von 25-26 Prozent erwartet Robuste Nachfrage durch Rechenzentren und Schifffahrt - DKSH übernimmt kleinen Wirkstoffhändler P.R. Chemicals in Thailand Gekaufte Firma mit 27 Mitarbeitern und Umsatz von 11 Mio Fr. - Feintool H1: Umsatz 353,3 Mio Fr. (VJ 334,5 Mio) EBIT 8,8 Mio Fr. (VJ -1,9 Mio) Reinergebnis +3,2 Mio Fr. (VJ -5 Mio) 2026: Umsatzwachstum von rund 4 Prozent erwartet EBIT-Marge in Grössenordnung von 2,5 Prozent erwartet Deutlich positiver Free Cashflow angestrebt Leicht schwächeres Marktumfeld im zweiten Halbjahr erwartet Weiterhin robuste Entwicklung in Nordamerika erwartet Rechnen in Europa mit weiterer Konsolidierung Wieder mehr Dynamik im chinesischen Automarkt im Q4 erwartet Produktionsstart im neuen Werk in Indien für Q1 2027 geplant - Investis H1: Reinergebnis 67,6 Mio Fr. (VJ 80,2 Mio) Mietertrag 41,5 Mio Fr. (VJ 38,8 Mio) Leerstandsquote verharrt auf 2,0 Prozent, Wohnliegenschaften bei 1,2 Prozent 2026: Erwarten im H2 op. Ergebnis weitgehend im Einklang mit H1 Für H2 Fortsetzung der positiven Marktdynamik erwartet - Mindmaze H1: Reinergebnis -6,9 Mio Fr. (VJ -3,3 Mio) Flüssige Mittel 5,3 Mio Fr. (2025: 9,5 Mio) Sehen Potenzial für Umsatz von über 200 Mio Fr. in 5 Jahren - SF Urban H1: Reinergebnis 20,9 Mio Fr. (VJ 21,6 Mio) Ergebnis vor NB 8,3 Mio Fr. (VJ 8,2 Mio) Liegenschaftsertrag 15,4 Mio Fr. (VJ 15,9 Mio) Leerstandsquote 1,8 Prozent (2025: 1,9 Prozent) 2026: Weiter Reingewinn exkl. NB auf Niveau 2024 erwartet EBIT aus Promotionssegment von 1,8 Mio Fr. erwartet - Bajaj Q2: EBIT erstmals seit Sanierung positiv +1,3 Mio Euro - Belimo eröffnet neues Produktions- und Logistikgebäude in Hinwil - Infracore: Wert des Immo-Portfolios nimmt dank Zukauf des Seespitals Horgen zu NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Alpiq H1: Nettoumsatz 3,07 Mrd Fr. (VJ 3,02 Mrd) EBITDA 265 Mio Fr. (VJ 226 Mio) EBITDA adj. 163 Mio Fr. (VJ 398 Mio) Reinergebnis 123 Mio Fr. (VJ 106 Mio) VRP Teyssen tritt zurück - Alberto de Paoli als Nachfolger vorgeschlagen - Salt H1: Umsatz 600,5 Mio Fr. (VJ 567,4 Mio) EBITDAaL 267,5 Mio Fr. (VJ 244,9 Mio) - Syngenta Group H1: Umsatz 12,2 Mrd USD (-2 Prozent); EBITDA 2,4 Mrd (+2 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 3,824 Prozent/30,418 Prozent - Edisun Power: Horst Mahmoudi meldet Anteil von 202,012 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,083 Prozent - Kuros: JPMorgan meldet Anteil von 4,486 Prozent - SPS: Dimensional Holdings meldet Anteil von 3,008 Prozent - Valiant: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Givaudan: Summer Investor Conference (10.00 Uhr) - Accelleron: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Feintool: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Infracore: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Klingelnberg: GV (12.00 Uhr) Freitag: - Adval Tech: Ergebnis H1 - CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - Highlight Event: Ergebnis H1 - Jungfraubahn: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr) - Warteck Invest: Ergebnis H1 Montag: - Varia US: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2 (08.30 Uhr) - BFS: Parahotellerie Q2 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer August (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 7/26 (vorläufig, 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) - ZO: Geldmenge M3 7/26 (10.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027 (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching) SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf Weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9388 (Vorabend*: 0,9384) - USD/CHF: 0,8056 (Vorabend*: 0,8054) - EUR/USD: 1,1653 (Vorabend*: 1,1651) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,12 Prozent auf 14'543 Punkte - SMIM (Vortag): -0,46 Prozent auf 3'157 Punkte - SPI (Vortag): +0,08 Prozent auf 20'437 Punkte - DAX (Vortag): +0,08 Prozent auf 26'286 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,27 Prozent auf 8'462 Punkte

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