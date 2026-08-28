STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag nach seinem Rücksetzer am Vortag leicht positiv erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt bis leicht positiv. Derweil bleibt die Lage in Nahost undurchsichtig und die hartnäckig hohen Ölpreise halten die Inflationssorgen präsent. Der Höhepunkt steht Börsianern aber am Nachmittag bevor. Dann wird Fed-Chef Kevin Warsh am Notenbanker-Treffen in Jackson Hole seine Rede halten. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,11 Prozent auf 14'400 Punkte - Dow Jones: +0,20 Prozent auf 53'569 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,57 Prozent auf 26'541 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,40 Prozent auf 66'398 Punkte - Rohöl Brent: -0,67 Prozent auf 89,10 USD - Rohöl WTI: -0,66 Prozent auf 82,98 USD - Gold: -0,35 Prozent auf 4585,33 USD pro Unze - Bitcoin: 79'846 USD (+1,35 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: platziert ersten Panda Bond in China mit Kupon von 1,78 Prozent - Adval Tech H1: Umsatz 73,2 Mio Fr. (VJ 78,2 Mio) EBITDA -0,2 Mio Fr. (VJ +0,8 Mio) Reinergebnis -4,6 Mio Fr. (VJ -4,7 Mio) 2026: Negatives Ergebnis erwartet - Verbesserung in H2 Transformationsprozess wird im H2 volle Wirkung enfalten Wachstum im oberen einstelligen Prozent-Bereich in nächsten Jahren Transformationsprozess wird im H2 2027 volle Wirkung enfalten - CFT H1:Betriebsergebnis 88,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 89,7 Mio) Reinergebnis 79,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,0 Mio) 2026: Organisches Wachstum bleibt Priorität Investitionen in Digitalisierung und Daten werden fortgesetzt Fokus auf Kostenkontrolle und solide Finanzstruktur bestätigt - Edisun Power H1: Umsatz 5,6 Mio Fr. (VJ 7,2 Mio) EBITDA 2,5 Mio Fr. (VJ 4,6 Mio) EBITDA-Marge 45 Prozent (VJ 63,6 Prozent) Reinergebnis -4 Mio Fr. (VJ -3 Mio) 2026: Wetterbedingungen und tiefere Energiepreise senkten Ergebnis Ergebnis hängt von Ausgang des Fuencarral-Verkaufs ab Fokus liegt auf Zusammenschluss mit Smartenergy Neue 5-jährige Anleihe über 40 Mio Fr. zu 3,75 Prozent geplant - Ems-Chemie H1: Nettogewinn 259 Mio Fr. (VJ 253 Mio) Darko Radanovic wird neues Geschäftsleitungsmitglied ab September vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Flughafen Zürich H1: Umsatz 673,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 675 Mio) EBITDA 374,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 379 Mio) EBITDA-Marge 56 Prozent (AWP-Konsens: 56,2 Prozent) Reinergebnis 164 Mio Fr. (AWP-Konsens: 165 Mio) 2026: EBITDA auf Vorjahresniveau prognostiziert Konzerngewinn unter Vorjahr erwartet Investitionen in Zürich bei rund 400 Mio Fr. geplant Investitionen im Ausland etwa 100 Mio Fr. Passagierwachstum von rund 3 Prozent erwartet Passagierzahl von über 33 Millionen prognostiziert 2040: Umsatz von über 3 Mrd Fr. angestrebt ROIC von mehr als 8 Prozent angestrebt Wachstum v.a. durch internationales Geschäfts erreicht vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Jungfraubahn H1: Geschäftsertrag 137 Mio Fr. (VJ 149,9 Mio) Reinergebnis 28,9 Mio Fr. (VJ 37 Mio) EBITDA 56,8 Mio Fr. (VJ 65,9 Mio) Verkehrsertrag 97,6 Mio Fr. (VJ 107,2 Mio) EBITDA-Marge 41,5 Prozent (VJ 43,9 Prozent) 2026: Buchungsstand für H2 «den Umständen entsprechend solide» Geschäft in Q3/Q4 weiter von globalen Unsicherheiten geprägt Juli/August Jungfraujoch-Gäste weiter gut 10 Prozent unter Vorjahr Erlebnisberge Juli/August mit rund 5 Prozent mehr Gästen Treiben Diversifikation der Märkte weiter voran - Warteck Invest H1: EBIT vor NB 18,7 Mio Fr. (VJ 17,5 Mio) Reinergebnis 18,0 Mio Fr. (VJ 19,8 Mio) Leerstandsquote 2,2 Prozent (Ende 2025: 2,3 Prozent) Neubewertungen 8,3 Mio Fr. (VJ 8,4 Mio) Lage auf Transaktionsmarkt bietet gute Chancen 2026: Voraussetzungen für gutes Geschäftsjahr gegeben NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Baloise Asset Management AG schliesst Kapitalerhöhung über 159 Mio Franken ab - PURE Swiss Opportunity REF steigert Mieteinnahmen deutlich - Verit Investment erhöht Kapital des Raiffeisen Futura Immo Fonds (HEADLINE) - ZKB H1: Konzerngewinn 679 Mio Fr. (VJ 668 Mio) Geschäftserfolg 783 Mio Fr. (VJ 698 Mio) Geschäftsertrag 1,70 Mrd Fr. (VJ 1,60 Mrd) AuM 610,8 Mrd Fr. (2025: 579,0 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DKSH: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von 3,073 Prozent - Idorsia: UBS meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Landis+Gyr:Dimensional Holdings/Dimensional Ireland Ltd melden Anteil von <3 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,067 Prozent; Swissquote Group Holding 2,99 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - CFT: Conf Call zu Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Conf Call zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - Jungfraubahn: Conf Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr) Montag: - Varia US: Ergebnis H1 Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr/MK 11.00 Uhr) - Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung (ab 09.15 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 8.30 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie Q2 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer August (09.00 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze Juni (Dienstag) Detailhandelsumsätze Juli (Dienstag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Dienstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 8/26 (09.55 Uhr) - FR: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig, 08.45 Uhr) Konsumausgaben 7/26 (08.45 Uhr) BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung, 08.45 Uhr) - ZO: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig, 11.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen 8/26 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 8/26 (11.00 Uhr) - US: MNI Chicago PMI8/26 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching) SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf Weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9375 (Vorabend*: 0,9369) - USD/CHF: 0,8051 (Vorabend*: 0,8043) - EUR/USD: 1,1645 (Vorabend*: 1,1649) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -1,09 Prozent auf 14'384 Punkte - SMIM (Vortag): -0,38 Prozent auf 3'145 Punkte - SPI (Vortag): -0,85 Prozent auf 20'263 Punkte - DAX (Vortag): +0,31 Prozent auf 26'367 Punkte - CAC 40 (Vortag): -1,68 Prozent auf 8'320 Punkte

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