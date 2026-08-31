STIMMUNG Der Schweier Aktienmarkt dürfte am Montag mit moderaten Verlusten in den letzten August-Handelstag starten. «Positive Impulse fehlen», meinen Händler. Die Warsh-Rede wirke nach, und die neuerliche Eskalation im Nahen Osten sei auch nicht hilfreich. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,17 Prozent auf 14'375 Punkte - Dow Jones: -0,02 Prozent auf 53'560 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -0,52 Prozent auf 26'402 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -0,23 Prozent auf 66'254 Punkte - Rohöl Brent: +1,32 Prozent auf 90,49 USD - Rohöl WTI: +2,53 Prozent auf 85,51 USD - Gold: -0,35 Prozent auf 4440,43 USD pro Unze - Bitcoin: 78'048 USD (-2,25 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - EFG International eröffnet Niederlassung in Bern - Highlight Event H1: Umsatz 127,4 Mio Fr. (VJ 156,5 Mio) Reinergebnis -21,2 Mio Fr. (VJ -35,7 Mio) Betriebsergebnis -15,3 Mio Fr. (VJ -31 Mio) - IVF Hartmann ernennt Ramona Schmidlin zur neuen CFO - Polypeptide: Samsung Peptide veröffentlicht Angebotsprospekt Übernahmepreis wie angekündigt 44,31 Fr. pro Aktie Angebotsfrist läuft vom 15. September bis 12. Oktober 2026 - Varia US H1: EBITDA 9,8 Mio USD (VJ 17,8 Mio) Mietertrag 41,4 Mio USD (VJ 51 Mio) Reinergebnis -9,9 Mio USD (VJ -2,8 Mio) Will im zweiten Halbjahr Investitionen ins Portfolio erhöhen NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Migros Bank H1: Geschäftserfolg 185,5 Mio Fr. (VJ 162 Mio) Gewinn 151,5 Mio Fr. (133 Mio) Geschäftsertrag 433,8 Mio Fr. (VJ 400 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CHINA AUG MANUFACTURING PMI 49.8 VS 49.2 IN JUL WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Avolta meldet Eigenanteil von 3,005 Prozent/2,225 Prozent - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; JPMorgan 15,064 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Ankündigung Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr/MK 11.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung (ab 09.15 Uhr) Mittwoch: - Fundamenta: Ergebnis H1 (MK 9.45 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Dienstag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Juni (Dienstag) Detailhandelsumsätze Juli (Dienstag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Dienstag) Ausland: - DE: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig, 14.00 Uhr) - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/26 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching) SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Bio. bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebotsfrist 15.09.-12.10.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf Weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9375 (Freitagabend*: 0,9376) - USD/CHF: 0,8089 (Freitagabend*: 0,8097) - EUR/USD: 1,1590 (Freitagabend*: 1,1580) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,11 Prozent auf 14'400 Punkte - SMIM (Freitag): -0,35 Prozent auf 3'134 Punkte - SPI (Freitag): +0,04 Prozent auf 20'271 Punkte - DAX (Freitag): +0,77 Prozent auf 26'570 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,98 Prozent auf 8'401 Punkte

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