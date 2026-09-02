STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch im Minus erwartet. Anhaltende Inflationssorgen hatten am Vorabend bereits die US-Börsen belastet. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. Dies liess auch wieder die Anleiherenditen steigen. Während hierzulande der Kalender recht ausgedünnt ist, richtet sich der Blick ab Nachmittag auf die USA. So steht mit dem ADP-Bericht der erste Fingerzeig für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Ende der Woche an. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,31 Prozent auf 14'290 Punkte - Dow Jones: -0,79 Prozent auf 52'767 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,03 Prozent auf 26'100 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -2,95 Prozent auf 64'263 Punkte - Rohöl Brent: +1,18 Prozent auf 95,80 USD - Rohöl WTI: +0,79 Prozent auf 90,96 USD - Gold: -0,13 Prozent auf 4323,74 USD pro Unze - Bitcoin: 77'430 USD (-1,84 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: verkauft Mainstream-Vitamin- und Mineralstoffgeschäft für 1,0 Mrd USD schliesst Verkauf VMS-Sparte an Yellow Wood bis spätestens 2027 ab CEO: Verkauf weiterer wichtiger Schritt in der Transformation vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent - Fundamenta H1: Mietertrag 21,91 Mio Fr. (VJ 21 Mio) Neubewertung 10,78 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio) Reinergebnis 23,84 Mio Fr. (VJ 28,9 Mio) EBIT 32,96 Mio Fr. (VJ 39,7 Mio) Leerstandsquote 1,4 Prozent (H1: 1,3 Prozent) 2026: Netto-Soll-Mietertrag von 44,9 Mio Fr. Leerstandsquote von > 1,75 Prozent angepeilt Reingewinn/Aktie ohne Neubewertungen bei >0,60 Fr. erwartet H2: Zuversichtlich weitere Abschlüsse zu vollziehen - Infracore: bietet 55 Millionen Fr. für Immobilien des Spitals Wetzikon will Fertigstellung des Erweiterungsbaus des GZO finanzieren will GZO Mietvertrag über 30 Jahre mit Verlängerungsoption anbieten Sanierung von GZO ohne zusätzliches Kapital der Aktionärsgemeinden - Perrot Duval: Kapitalerhöhung um 200 Mio Fr gegen Sacheinlage geplant Frank Guemara soll neuer Verwaltungsratspräsident werden Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage um 200 Mio Fr. - Vaudoise H1: Umsatz 1167,7 Mio Fr. (VJ 1096,7 Mio) Reinergebnis 82,9 Mio Fr. (VJ 80,5 Mio) Combined Ratio 96,1 Prozent (VJ 97,4 Prozent) Eigenkapital 2775,6 Mio Fr. (VJ 2655,5 Mio) 2026: Wachstumsperspektiven im Nichtlebengeschäft bestätigt Procimmo wirkt sich auf Ergebnis und Eigenkap. der Gruppe im H2 aus VRP-Philippe Hebeisen geht - VR Cédric Moret soll neuer VRP werden - BioVersys: FDA gewährt Fast-Track Designation-Status für BV100 - Castle Private Equity H1: Reinverlust 8,16 Mio USD (VJ Gewinn 71'000 USD) - Galenica übernimmt Bären Apotheke Zytglogge in Bern - Montana Aerospace: VRP Michael Tojner amtet neu als Executive Chairman ernennt Christian Preslmayr zum Chief Operating Officer - Newron schliesst Rekrutierung für Phase-III-Studie mit Evenamide ab NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Basilea Pharmaceutica meldet Anteil von 7,576 Prozent/14,961 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,192 Prozent/7,711 Prozent - Gurit: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,231 Prozent - Infracore: Cohen & Steers meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - Alpiq-VRP: Staat und Betreiber müssen sich Gösgen-Risiko teilen (NZZ) - Trump-Preispolitik bremst neues Krebsmedikament in der Schweiz (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Fundamenta: MK Ergebnis H1 (9.45 Uhr) Donnerstag: - Romande Energie: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 Freitag: - keine Termine ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Nominallohnentwicklung 2026 (Schätzung nach H1, Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise August (Donnerstag) - Seco: BIP Q2 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Juli (Freitag) Ausland: - US: ADP Beschäftigung 8/26 (14.15 Uhr) Auftragseingang Industrie 7/26 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig, 16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching) SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Bio. bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebotsfrist 15.09.-12.10.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf Weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9409 (Vorabend*: 0,9408) - USD/CHF: 0,8128 (Vorabend*: 0,8117) - EUR/USD: 1,1577 (Vorabend*: 1,1591) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,34 Prozent auf 14'335 Punkte - SMIM (Vortag): -0,26 Prozent auf 3'096 Punkte - SPI (Vortag): +0,19 Prozent auf 20'150 Punkte - DAX (Vortag): -1,10 Prozent auf 25'970 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,39 Prozent auf 8'302 Punkte

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