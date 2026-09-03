STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht freundlich starten. Die Wall Street als auch die Börsen in Asien hatten moderate Gewinne verbucht, gestützt von relativ stabilen Ölpreisen. Im Tagesverlauf rücken hierzulande die Inflation für August sowie das BIP für das zweite Quartal in den Blick. Danach richtet sich die Aufmerksamkeit auf Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA sowie letzte Hinweise auf den grossen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,05 Prozent auf 14'370 Punkte - Dow Jones: +0,56 Prozent auf 53'062 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,45 Prozent auf 26'218 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,09 Prozent auf 64'269 Punkte - Rohöl Brent: -1,29 Prozent auf 94,40 USD - Rohöl WTI: -1,11 Prozent auf 90,00 USD - Gold: +0,81 Prozent auf 4422,96 USD pro Unze - Bitcoin: 77'722 USD (+0,13 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim eröffnet erste Produktionslinie für kalzinierten Ton in Tschechien - Sika schliesst Übernahme von Akkim ab - Matador H1: Ergebnis 3,73 Mio Fr. (VJ 1,62 Mio Fr) Werte des Private-Equity-Portfolios 3,96 Mio Fr (VJ 2,98 Mio Fr) 2026: Signifikant positive Cashflows in den kommenden Quartalen erw. Aufnahme in den SPI und SPI Extra per 21. September 2026 - Romande Energie H1: Umsatz 407,16 Mio Fr. (AWP-Konsens: 406 Mio) EBIT 46,34 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33 Mio) Reinergebnis 47,22 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50 Mio) 2026: Starke H1-Resultate deuten auf «intakte» Businesstrends H2 ist gewöhnlicherweise saisonal schwächer - Barry Callebaut startet erste Partnerschaft für klimafreundliche Milch - Bossard Gruppe: Andreas Jaeger wird am 1. März 2027 neuer CFO - Burkhalter stärkt Marktposition im Bereich Gebäudeautomation durch Zukauf - Dormakaba erhält grünes Licht für Opting-out durch Übernahmekommission - Edisun schliesst Kapitalerhöhung über 440 Millionen Franken ab - Infracore/Aevis: Gemeinden stimmen Thurmed-Angebot für Spital Wetzikon zu Sachwalter: Thurmed als Partnerin wohl beste Lösung für Gläubiger - Vaudoise-Tochter Procimmo hat Baubewilligung für Vouvry NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Glencore erhöht Fremdfinanzierung bei kanadischer Abcourt Mines PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - US: Rohölbestände -4,5 Mio Barrel (Prog -0,4) gg Vorwoche auf 424,5 Destillatebestände +0,8 Mio Barrel (Prog -0,8) gg Vorwoche auf 104,2 Benzinbestände -1,2 Mio Barrel (Prog -1,8) gg Vorwoche auf 205,7 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,054 Prozent - Mindmaze: Thomas Andreas Bieri-Eugster meldet Anteil von 5,137 Prozent - PSP Swiss Property: Swiss Finance & Property meldet neu Anteil von 3,042 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,033 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,037 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Kritik an Raiffeisen wegen Informationen über Stellenabbau (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - keine Termine Montag: - Swiss Re: Branchentagung Rendez-Vous Monte Carlo (MK 14.15 Uhr) - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Nominallohnentwicklung 2026 (Schätzung nach H1, 08.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise August (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q2 (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Juli (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten August (Montag) Ausland: - FR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 09.50 Uhr) - DE: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 09.55 Uhr) IWH-Konjunkturerwartungen Herbst 2026 (11.00 Uhr) - ZO: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 7/26 (11.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 10.30 Uhr) - US: Handelsbilanz 7/26 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 15.45 Uhr) ISM Services Index 8/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching) SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Bio. bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebotsfrist 15.09.-12.10.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf Weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9395 (Vorabend*: 0,9423) - USD/CHF: 0,8095 (Vorabend*: 0,8133) - EUR/USD: 1,1605 (Vorabend*: 1,1585) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,20 Prozent auf 14'363 Punkte - SMIM (Vortag): +0,00 Prozent auf 3'096 Punkte - SPI (Vortag): +0,17 Prozent auf 20'184 Punkte - DAX (Vortag): -0,50 Prozent auf 25'839 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,26 Prozent auf 8'281 Punkte

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