STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert zu Wochenschluss auf eine freundliche 
Eröffnung zu. Gestützt wird das Sentiment von den freundlichen Vorgaben aus den 
USA, wo die Börsen von der Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung 
getrieben wurden. Bis zum alles entscheidenden US-Arbeitsmarktbericht am 
Nachmittag werden die Anleger aber wohl eher auf der Bremse stehen.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,28 Prozent auf 14'435 Punkte
- Dow Jones:              +1,18 Prozent auf 53'686 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,40 Prozent auf 26'584 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,31 Prozent auf 65'055 Punkte

- Rohöl Brent:            -0,03 Prozent auf 95,49 USD
- Rohöl WTI:              +0,14 Prozent auf 91,43 USD
- Gold:                   -0,17 Prozent auf 4466,44 USD pro Unze
- Bitcoin:                80'737 USD (+3,85 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Amrize: Management-Käufe über 1,04 Mio Fr. (30'000 Aktien)
  
- Nestlé sieht Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland

- Swiss Life platziert Hybridanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro

- Aevis: Platzierung von 1 Mio Aktien zu 12,40 Fr. bei institution. Investor
         Keine Verwässerung für Aktionäre durch Aktienplatzierung
 
- Villars H1: Umsatz 29,54 Mio Fr. (VJ 30,1 Mio)
              Reinergebnis 0,72 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio)
           2026: Rechnen mit Umsatzrückgang
                Massnahmen zur Eindämmung der Betriebskosten ergriffen
                Auch bei Jahresergebnis ist Rückgang zu erwarten

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland
DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JULI +2,5 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) 
    AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JULI +13,1 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +10,5)

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9392 (Vorabend*: 0,9386)
- USD/CHF: 0,8077 (Vorabend*: 0,8068)
- EUR/USD: 1,1628 (Vorabend*: 1,1634)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,22 Prozent auf 14'395 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,07 Prozent auf 3'098 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,20 Prozent auf 20'224 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,63 Prozent auf 26'003 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,07 Prozent auf 8'286 Punkte

awp-robot/to/ra

(AWP)