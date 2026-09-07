STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Indikationen auf 
einen deutlich leichteren Start in die neue Woche zu. Vor allem die 
Novartis-Valoren stehen unter Abgabedruck. Der Pharmakonzerns ist mit einem Test
für ein Medikament der nächsten Generation zur Schlaganfallprävention 
gescheitert. Davor hatten die US-Börsen am Freitag ebenfalls etwas leichter 
geschlossen, nachdem die offiziellen Arbeitsmarktdaten für August überraschend 
stark ausgefallen waren. Das gab Zinserhöhungssorgen neue Nahrung und trieb vor 
allem am kurzen Ende des Anleihemarkts die Renditen nach oben.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,77 Prozent auf 14'285 Punkte
- Dow Jones:              -0,51 Prozent auf 53'414 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -0,29 Prozent auf 26'507 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             +2,04 Prozent auf 66'347 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,32 Prozent auf 97,55 USD
- Rohöl WTI:              +1,27 Prozent auf 92,62 USD
- Gold:                   -0,74 Prozent auf 4396,26 USD pro Unze
- Bitcoin:                79'700 USD (-1,30 Prozent seit Freitagmorgen)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis: Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt Ziel
            vorbörsliche Indikation -4,2 Prozent

- Swiss Re warnt vor wachsenden Risiken im Rückversicherungsmarkt
  vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent

- UBS: Management-Verkäufe über 7,78 Mio Fr. (175'000 Aktien)
      vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent

- Zurich: AM Best bekräftigt Finanzstärkeratings
  vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent

- Burkhalter H1: Umsatz 591,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 598,5 Mio)
                 EBIT 31,07 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,9 Mio)                 
                 Reinergebnis 25,92 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,1 Mio)
                 Gewinn pro Aktie 2,44 Fr. (VJ 2,26 Fr.)
           2026: Moderat höherer Gewinn pro Aktie erwartet
              
- R&S: CEO Eduardo Terzi geht per sofort
       CFO Matthias Weibel übernimmt CEO-Aufgaben ad interim
       Unterschiedliche Auffassungen zu Organisation etc. Grund für CEO-Abgang

- Aevis-Tochter Swiss Medical Network mit mehr Umsatz und höherer Profitabilität

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
-

Ausland:
- DE: Gesamtproduktion Juli -1,1 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,2)
      Gesamtproduktion Juli -1,6 Prozent gg Vorjahr (Prognose 0,0)

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9411 (Freitagabend*: 0,9407)
- USD/CHF: 0,8100 (Freitagabend*: 0,8102)
- EUR/USD: 1,1618 (Freitagabend*: 1,1610)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              +0,01 Prozent auf 14'396 Punkte
- SMIM (Freitag):             -0,67 Prozent auf 3'077 Punkte
- SPI (Freitag):              -0,09 Prozent auf 20'206 Punkte
- DAX (Freitag):              +0,17 Prozent auf 26'046 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           -0,09 Prozent auf 8'279 Punkte

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(AWP)