STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag deutlich schwächer in den Handel 
starten. Belastet wird der Leitindex SMI wie bereits am Vortag vor allem von 
Novartis nach einem weiteren Forschungsrückschlag. Auch die hohen Energiepreise 
und die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten dämpfen die Stimmung.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,84 Prozent auf 14'160 Punkte
- Dow Jones:              -0,51 Prozent auf 53'414 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -0,29 Prozent auf 26'507 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             -1,55 Prozent auf 65'370 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,32 Prozent auf 98,26 USD
- Rohöl WTI:              +2,46 Prozent auf 93,73 USD
- Gold:                   -0,03 Prozent auf 4403,66 USD pro Unze
- Bitcoin:                78'413 USD (-1,62 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis verfehlt mit Del-desiran in Studie zu Muskelkrankheit Hauptziel
           bestätigt Umsatzziel von 5 bis 6 Prozent Wachstum 2025-2030
           vorbörsliche Indikation -5,2 Prozent

- Sandoz bestätigt Ziele 2028
         peilt bis 2030 Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich an
         peilt bis 2023 Core-EBITDA-Marge von 25 bis 27 Prozent an
         will bis 2035 Nettoumsatz mehr als verdoppeln - Marge von über 30 Prozent
         strebt bis 2040 über 100 Biosimilars im Portfolio an
         investiert 300 Mio USD in neue Fabrik in Slowenien
         vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent

- Oerlikon gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
     Bis 2030 Ummsatz von mehr als 2 Mrd Fr. erwartet
     Bis 2030 op. EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent erwartet
     Bis 2030 ROCE von mehr als 10 Prozent erwartet
     Bis 2030 jährl. organisches Umsatzwachstum von rund 6 Prozent erwartet
     vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent

- Ascom erhält Grossauftrag von norwegischer Gesundheitsbehörde HSØ 
    Wert des Auftrags 80 Mio Fr. über sieben Jahre
- Newron nimmt weitere 5,5 Millionen Euro aus Finanzierungsrunde ein

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 0,875 Prozent/2041 und 0,5 Prozent/2058 auf 

Ausland:
- DE: Exporte Juli -0,8 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,3)
      Importe Juli -5,7 Prozent gg Vormonat (Prognose -1,0)      
      Handelsbilanzsaldo Juli 21,3 Mrd Euro (Prognose 15,8)
      

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9408 (Vorabend*: 0,9410)
- USD/CHF: 0,8094 (Vorabend*: 0,8096)
- EUR/USD: 1,1623 (Vorabend*: 1,1623)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,81 Prozent auf 14'279 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,47 Prozent auf 3'062 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,69 Prozent auf 20'067 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,15 Prozent auf 26'007 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,33 Prozent auf 8'306 Punkte

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(AWP)