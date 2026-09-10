STIMMUNG An der Schweizer Börse könnte es am Donnerstag im frühen Handel leicht aufwärts gehen. Eine klare Gegenbewegung auf die Kurseinbrüche der letzten Tage zeichnet sich aber nicht ab. Dazu ist die Lage im Nahen Osten zu angespannt. Und vor der EZB-Sitzung dürften sich viele Investoren zurückhalten. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,18 Prozent auf 13'830 Punkte - Dow Jones: -0,77 Prozent auf 52'381 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,64 Prozent auf 26'253 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,02 Prozent auf 65'129 Punkte - Rohöl Brent: -0,91 Prozent auf 100,29 USD - Rohöl WTI: -0,65 Prozent auf 95,43 USD - Gold: +0,39 Prozent auf 4418,71 USD pro Unze - Bitcoin: 78'222 USD (-1,22 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan eröffnet Entwicklungszentrum für Düfte in Casablanca - Lonza baut neue Spray-Drying-Anlage in den USA - Roche: FDA erteilt Enspryng bei MOGAD Priority Review vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - BVZ H1: Geschäftsertrag 112,0 Mio Fr. (VJ 111,6 Mio) EBITDA 32,7 Mio Fr. (VJ 34,9 Mio) Reinergebnis 11,0 Mio Fr. (VJ 13,1 Mio) CEO: Verzeichneten nach Ausbruch des Iran-Kriegs Stornierungen Spüren Zurückhaltung bei Reisegruppen aus Indien und Südostasien Geschäft im Heimmarkt und Nordamerika entwickelt sich positiv 2026: Werden mit Ergebnis Rekordwert aus Vorjahr nicht erreichen - DSM-Firmenich ernennt Inge Massen-Biemans zur Nachhaltigkeitschefin - Romande Energie eröffnet grösste Agri-Solaranlage der Schweiz - SHL übernimmt restliche Anteile der Töchter Mediton und Medishur - Sulzer-CEO sieht mittel- bis langfristiges Potenzial durch Nahostkonflikt - Wisekey-Aktionäre genehmigen Firmensitzverlegung auf Britische Jungferninseln PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Verbraucherpreise August +0,2 Prozent gg VM (Prog +0,2) - 2. Schätzung Verbraucherpreise HVPI August +2,9 Prozent gg VJ (Prog +2,9) - 1. Schätzung Verbraucherpreise HVPI August +0,2 Prozent gg VM (Prog +0,2) - 2. Schätzung Verbraucherpreise August +2,9 Prozent gg VJ (Prog +2,9) - 2. Schätzung DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9414 (Vorabend*: 0,9424) - USD/CHF: 0,8087 (Vorabend*: 0,8104) - EUR/USD: 1,1640 (Vorabend*: 1,1629) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -1,80 Prozent auf 13'805 Punkte - SMIM (Vortag): -1,35 Prozent auf 3'045 Punkte - SPI (Vortag): -1,70 Prozent auf 19'510 Punkte - DAX (Vortag): -1,66 Prozent auf 25'576 Punkte - CAC 40 (Vortag): -1,94 Prozent auf 8'157 Punkte

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