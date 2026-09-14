STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit leichten Abgaben in die neue Woche starten. Eine klare Gegenbewegung auf den satten Wochenverlust der Vorwoche von mehr als 4 Prozent lässt damit weiter auf sich warten. Gründe dafür sind grossse Fragezeichen zu KI, einer neuerlicher Ölpreisanstieg, und die Ungewissheit im Vorfeld der US-Zinsentscheidung. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,36 Prozent auf 13'725 Punkte - Dow Jones: +0,98 Prozent auf 52'573 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +0,96 Prozent auf 26'333 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -0,59 Prozent auf 63'634 Punkte - Rohöl Brent: +1,98 Prozent auf 106,68 USD - Rohöl WTI: +2,07 Prozent auf 102,10 USD - Gold: -0,46 Prozent auf 4328,25 USD pro Unze - Bitcoin: 77'520 USD (+0,37 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Krebsmittel Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent - Amrize: Gross folgt per sofort auf Jake Gosa als President Building Envelope - UBS setzt geplante Fusion von drei Immobilienfonds um - Basilea: Partner Asahi Kasei startet Studie mit Pilzmittel bei Kindern vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent - Calida: nach Lafuma-Verkauf zu 6,4 Mio Euro Schadenersatz verurteilt prüft Berufung gegen Urteil Strafe belastet 2026 - Bereinigte EBIT-Marge weiter über 6 Prozent - DocMorris setzt Wandlungspreis der neuen Wandelanleihe auf 13,83 Fr. fest - DSM-Firmenich geht Partnerschaft mit KI-Start-up Boltz ein - Flughafen Zürich: Verein fordert mehr Transparenz bei Nachtflügen - Kudelski: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: BFS: PPI (Total) August +0,7 Prozent zum Vormonat und -0,7 Prozent zum Vorjahr Ausland: - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9464 (Freitagabend*: 0,9469) - USD/CHF: 0,8188 (Freitagabend*: 0,8167) - EUR/USD: 1,1558 (Freitagabend*: 1,1594) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,26 Prozent auf 13'775 Punkte - SMIM (Freitag): +0,13 Prozent auf 3'034 Punkte - SPI (Freitag): +0,23 Prozent auf 19'454 Punkte - DAX (Freitag): +0,82 Prozent auf 25'569 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,78 Prozent auf 8'180 Punkte

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