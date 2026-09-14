STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit leichten Abgaben in die neue Woche starten.
Eine klare Gegenbewegung auf den satten Wochenverlust der Vorwoche von mehr als 
4 Prozent lässt damit weiter auf sich warten. Gründe dafür sind grossse 
Fragezeichen zu KI, einer neuerlicher Ölpreisanstieg, und die Ungewissheit im 
Vorfeld der US-Zinsentscheidung.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,36 Prozent auf 13'725 Punkte
- Dow Jones:              +0,98 Prozent auf 52'573 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            +0,96 Prozent auf 26'333 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             -0,59 Prozent auf 63'634 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,98 Prozent auf 106,68 USD
- Rohöl WTI:              +2,07 Prozent auf 102,10 USD
- Gold:                   -0,46 Prozent auf 4328,25 USD pro Unze
- Bitcoin:                77'520 USD (+0,37 Prozent seit Freitagmorgen)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche: Krebsmittel Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
        vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent

- Amrize: Gross folgt per sofort auf Jake Gosa als President Building Envelope
- UBS setzt geplante Fusion von drei Immobilienfonds um

- Basilea: Partner Asahi Kasei startet Studie mit Pilzmittel bei Kindern
          vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent

- Calida: nach Lafuma-Verkauf zu 6,4 Mio Euro Schadenersatz verurteilt
          prüft Berufung gegen Urteil
          Strafe belastet 2026 - Bereinigte EBIT-Marge weiter über 6 Prozent      

- DocMorris setzt Wandlungspreis der neuen Wandelanleihe auf 13,83 Fr. fest
- DSM-Firmenich geht Partnerschaft mit KI-Start-up Boltz ein
- Flughafen Zürich: Verein fordert mehr Transparenz bei Nachtflügen
- Kudelski: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: BFS: PPI (Total) August +0,7 Prozent zum Vormonat und -0,7 Prozent zum Vorjahr

Ausland: -

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9464 (Freitagabend*: 0,9469)
- USD/CHF: 0,8188 (Freitagabend*: 0,8167)
- EUR/USD: 1,1558 (Freitagabend*: 1,1594)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              +0,26 Prozent auf 13'775 Punkte
- SMIM (Freitag):             +0,13 Prozent auf 3'034 Punkte
- SPI (Freitag):              +0,23 Prozent auf 19'454 Punkte
- DAX (Freitag):              +0,82 Prozent auf 25'569 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           +0,78 Prozent auf 8'180 Punkte

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(AWP)