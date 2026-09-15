STIMMUNG
Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag verhalten in den Handel starten. Neben 
der Eskalation im Nahen Osten, steigenden Ölpreisen trüben auch KI-Sorgen die 
Stimmung. Die Investoren dürften sich aber auch wegen der am Mittwoch 
anstehenden US-Zinsentscheidung zurückhalten.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,08 Prozent auf 13'890 Punkte
- Dow Jones:              -0,29 Prozent auf 52'421 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,56 Prozent auf 26'186 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,19 Prozent auf 63'612 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,81 Prozent auf 107,59 USD
- Rohöl WTI:              +1,86 Prozent auf 103,28 USD
- Gold:                   -0,17 Prozent auf 4291,30 USD pro Unze
- Bitcoin:                77'398 USD (-0,19 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sandoz platziert Anleihe über 500 Millionen Euro mit 12 Jahren Laufzeit
         
- SMG: Mobiliar reduziert Beteiligung von 19,3 auf 11,8 Prozent
       TX Group erhöht Anteil auf 34,9 von 31,4 Prozent
       erwirbt selber 1,0 Prozent der eigenen Aktien      

- Centiel macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland
- CN: AUG RETAIL SALES +0.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN +0.8 Prozent Y/Y 
      AUG INDUSTRIAL OUTPUT +5.2 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.8 Prozent Y/Y
      AUG UNEMPLOYMENT RATE +5.3 Prozent VS JUL +5.2 Prozent
      
  FR: VERBRAUCHERPREISE HVPI AUGUST 0,7 Prozent GG VM (PROG 0,8) - 2. SCHÄTZUNG 
      VERBRAUCHERPREISE HVPI AUGUST 2,6 Prozent GG VJ (PROG 2,7) - 2. SCHÄTZUNG 
      
   
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9430 (Vorabend*: 0,9434)
- USD/CHF: 0,8179 (Vorabend*: 0,8163)
- EUR/USD: 1,1529 (Vorabend*: 1,1557)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,75 Prozent auf 13'879 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,56 Prozent auf 3'017 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,43 Prozent auf 19'539 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,50 Prozent auf 25'441 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,76 Prozent auf 8'118 Punkte

awp-robot/to/ys

(AWP)