STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Mittwoch eine wenig veränderte Eröffnung an. Grössere Ausschläge dürften im Tagesverlauf eher nicht zu erwarten sein, sind sich Händler einig. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am heutigen Mittwochabend nach Börsenschluss dürften sich Investoren nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,08 Prozent auf 13'820 Punkte - Dow Jones: -0,63 Prozent auf 52'093 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,78 Prozent auf 25'982 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,59 Prozent auf 63'857 Punkte - Rohöl Brent: -0,54 Prozent auf 108,16 USD - Rohöl WTI: -1,06 Prozent auf 104,71 USD - Gold: +0,74 Prozent auf 4325,85 USD pro Unze - Bitcoin: 75'829 USD (-2,03 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma: Restylane Volyme zeigt hohe Wirksamkeit bei Schläfenkorrektur präsentiert positive Studiendaten zu Restylane Volyme aus China vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Kuehne+Nagel weitet Pharma-Logistikkapazitäten am Flughafen Frankfurt aus - UBS-Regulierung: Mehrheit der FDP-Ständeräte will laut SRF Rückweisung an Bund vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Cicor gewinnt neuen Kunden aus Europas Top 20 Verteidigungsunternehmen Grossauftrag umfasst potenzielles Gesamtvolumen von 30 Mio EUR - Dormakaba übernimmt britische Technologiefirma Alliants Limited Legen keine Details zu finanziellen Konditionen offen Abschluss Transaktion wohl noch dieses Jahr Alliants beschäftigt mehr als 100 Angestellte vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - R&S H1: Reinergebnis 22,4 Mio Fr. (VJ 28,8 Mio) 2026: Umsatz weiter von 410-420 Mio Fr. erwartet EBITDA-Marge weiter innerhalb der Guidance von 19-21 Prozent - SFS bestätigt Ausblick 2026 Weiter Umsatzwachstum in LW von 3-6 Prozent erw. (inkl. Konsolidierungseffekt) 2026: Weiter normalisierte EBIT-Marge von 12-15 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein - Avolta platziert Anleihe über 350 Millionen Euro mit 5,25 Prozent Zins - DSM-Firmenich baut Kapazitäten in Indonesien aus - SHL: Mediton/Medishur-Kauf kostet nachträglich weitere 0,8 Mio USD PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Konsumentenpreise August +0,5 Prozent gg VM (Prognose +0,5) Konsumentenpreise August +3,1 Prozent gg VJ (Prognose +3,1) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9451 (Vorabend*: 0,9448) - USD/CHF: 0,8185 (Vorabend*: 0,8186) - EUR/USD: 1,1547 (Vorabend*: 1,1542) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,50 Prozent auf 13'809 Punkte - SMIM (Vortag): -0,33 Prozent auf 3'007 Punkte - SPI (Vortag): -0,43 Prozent auf 19'455 Punkte - DAX (Vortag): -0,15 Prozent auf 25'402 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,34 Prozent auf 8'090 Punkte

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