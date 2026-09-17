STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine festere Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI seine bislang überwiegend freundliche Tendenz in dieser Woche weiter fortsetzen. Hauptthema am Markt bleibt die US-Zinspolitik, nachdem die Notenbank Fed am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben hat. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,48 Prozent auf 13'935 Punkte - Dow Jones: -1,21 Prozent auf 51'462 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,01 Prozent auf 25'978 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,27 Prozent auf 64'098 Punkte - Rohöl Brent: -1,65 Prozent auf 104,07 USD - Rohöl WTI: -1,61 Prozent auf 100,76 USD - Gold: +1,00 Prozent auf 4306,24 USD pro Unze - Bitcoin: 76'514 USD (+0,87 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Helvetia Baloise H1: Underlying Gewinn 631,6 Mio Fr. IFRS-Gewinn 84,6 Mio Fr. Combined Ratio 92,0 Prozent Fast 50 Prozent des Synergie- und Effizienziels realisiert 2026: SST-Quote von etwa 270 Prozent bestätigt starke Prognose für Synergien bis Ende 2026 auf 60 Prozent erhöht 2026-2028: Ziel für EK-Rendite bei 16-18 Prozent bestätigt Integration schreitet gut voran Integrationskosten an unterer Hälfte der Spanne von 500-600 Mio Integr. des Schweizer Versicherungsgeschäfts rechtl abgeschl. Sehen Synergie- und Effizienzgewinne weiter bei 650 Mio Fr. mit Veränderungen in Führungsetage wegen Fusion GL-Mitglieder Michael Müller und Alexander Bockelmann scheiden aus Sandra Hürlimann als Chief Technology&Transformation Officer vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Roche: Lunsumio erreicht in Phase-III-STudie CELESTIMO gesteckte Ziele vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Adecco-Tochter Akkodis mit neuem Chef in Deutschland und Österreich - Aevis H1: Umsatz 675,49 Mio. (VJ 621,3 Mio.) EBITDAR 112,11 Mio Fr. (VJ 104,3 Mio) EBITDAR-Marge 20,5 Prozent (VJ 19,1 Prozent) EBITDA 60,69 Mio Fr. (VJ 56,7 Mio) Reinergebnis 7,51 Mio Fr. (VJ 5,1 Mio) Hoteltochter MRH blickt zuversichtlich auf zweite Jahreshälfte SMN sieht solide Basis für weitere Entwicklung in H2 2026 und 2027 - MCH H1: Umsatz 248,8 Mio Fr. (VJ 222,4 Mio) Reinergebnis 18,6 Mio Fr. (VJ 5,3 Mio) EBITDA 34,3 Mio Fr. (VJ 18,9 Mio) 2026: Sollten im Q4 auf Normalkurs zurückkehren - SFS: Stabile Dividendenzahlungen von 35-50 Prozent des Reingewinns angepeilt Capex-Ziel liegt bei 4-6 Prozent des Netto-Umsatzes Mittelfrist-Ziele bestätigt, 3-6 Prozent Umsatzwachstum, 12-15 Prozent adj. EBIT-Marge - Dormakaba testet mit Partnern autonome Roboter für Zugangskontrolle - Infracore ergänzt Angebot für Spitalimmobilien Wetzikon und verlängert Frist - Mindmaze bringt Lösung für häusliche Neurorehabilitation bis Ende 2026 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: BAZG: Exporte August zum VM nominal -17,2 Prozent, real -8,6 Prozent (saisonberein.) Exporteinbruch wegen Chemie-Pharma - Maschinen etc. im Plus Importe August zum VM nominal -11,6 Prozent, real -3,1 Prozent (saisonberein.) Handelsbilanzüberschuss August 5,61 Mrd Fr. (saisonberein.) Ausland: - USA: Fed hebt Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 3,75-4 Prozent an; Votum 12-0 Projektionen singalisieren weitere Leitzinserhöhung im Jahr 2026 DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9459 (Vorabend*: 0,9463) - USD/CHF: 0,8242 (Vorabend*: 0,8249) - EUR/USD: 1,1476 (Vorabend*: 1,1472) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,43 Prozent auf 13'869 Punkte - SMIM (Vortag): +0,44 Prozent auf 3'020 Punkte - SPI (Vortag): +0,52 Prozent auf 19'557 Punkte - DAX (Vortag): +0,53 Prozent auf 25'538 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,62 Prozent auf 8'141 Punkte

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