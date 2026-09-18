STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag nach einer insgesamt freundlichen 
Woche auf einen schwächeren Abschluss zu. Anleger bleiben kritisch wegen der 
Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis 
über Nacht nochmals etwas nachgab. Dazu ist heute noch grosser Verfallstag - 
«Hexensabbat».

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,30 Prozent auf 13'905 Punkte
- Dow Jones:              +0,61 Prozent auf 51'778 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,69 Prozent auf 26'418 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,66 Prozent auf 65'200 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,90 Prozent auf 102,83 USD
- Rohöl WTI:              -1,62 Prozent auf 100,26 USD
- Gold:                   +1,23 Prozent auf 4394,57 USD pro Unze
- Bitcoin:                77'536 USD (+1,31 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé: Putin stellt russische Nestlé-Beteiligungen unter Fremdverwaltung
          prüft nach russischer Fremdverwaltung Lage und Optionen
          will Geschäftsbetrieb in Russland aufrechterhalten
          vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent

- Roche eröffnet neues Forschungszentrum in Boston
          vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent

- Sandoz: erhält Zulassung für generisches Semaglutid in Kanada
          Kanadischer GLP-1-Markt hat Volumen von 2,6 Mrd. USD
          Zulassung hat keinen Einfluss auf 2026er Guidance
          
- Sandoz: schliesst Kooperation mit Mabxience für Emicizumab-Biosimilar ab
          erweitert Biosimilar-Pipeline auf 40 Assets durch neue Vereinbarung
          vorbörsliche Indikation +3,0 Prozent

- UBS-Präsident Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben 
          vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent

- Huber+Suhner: Mittelfristig Umsatz über 1 Mrd CHF und EBIT-Marge von 9-12 Prozent
                Jährliche Dividenden von 40 bis 50 Prozent des Reingewinns angestrebt
          2026: Bestätigt mind. 10 Prozent Wachstum, EBIT-Marge 10,5-12,0 Prozent
                vorbörsliche Indikation -1,0 Prozent

- Allreal kürt Siegerprojekt für Wohnüberbauung in Zumikon - Baueingabe im 2028

- Leonteq: Grossaktionär Rainer-Marc Frey baut Anteil auf knapp 30 Prozent aus
           Raiffeisen steigt komplett aus - Fokus auf operativer Zusammenarbeit 
           vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent

- SHL-Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Regel

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- DE: Erzeugerpreise August 1,1 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,6) 
      Erzeugerpreise August 4,6 Prozent gg Vorjahr(Prognose 3,9) 

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9466 (Vorabend*: 0,9465)
- USD/CHF: 0,8244 (Vorabend*: 0,8248)
- EUR/USD: 1,1481 (Vorabend*: 1,1475)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,57 Prozent auf 13'947 Punkte
- SMIM (Vortag):             +1,45 Prozent auf 3'064 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,70 Prozent auf 19'695 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,70 Prozent auf 25'717 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,57 Prozent auf 8'187 Punkte

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(AWP)